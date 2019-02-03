Medaş Görevlisi, Elektrik Çarpması Sonucu Ağır Yaralandı

Konya'nın Ilgın ilçesinde elektrik direğine çıkan MEDAŞ görevlisi, elektrik çarpması sonucu ağır yaralandı.

Konya'nın Ilgın ilçesinde elektrik direğine çıkan MEDAŞ görevlisi, elektrik çarpması sonucu ağır yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Yukarı Çiğil Mahallesi'nde MEDAŞ tamir ekibinin ara hat çekme çalışması esnasında MEDAŞ görevlisi Hüsnü Ateş (35) elektrik çarpması sonucu ağır yaralandı.



Olayı gören arkadaşı Yusuf Şahin (39) de Ateş'i kurtarmak isterken hafif şekilde yaralandı.



Çevredekiler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Yaralılar ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Burada ilk müdahalesi tamamlanan Hüsnü Ateş Konya'ya sevk edilirken, diğer yaralı Şahin'in tedavisine devam edildiği öğrenildi.

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