MEDAŞ güvenilir hizmet için çalışanlarını eğitiyor

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ), dağıtım hizmeti verdiği Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir illerinde modern teknolojik alt yapı kurmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu hedefle yola çıkan MEDAŞ personeli, sahada daha güvenli hizmet sunmak için eğitimlerini de aksatmıyor.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından planlanan eğitimler, her hafta düzenli olarak uygulanıyor. Alanında uzman kişiler, MEDAŞ çalışanlarına bilgilerini ve tecrübelerini aktarıyor. İçinde bulunduğumuz salgın döneminde maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek düzenlenen eğitimlerde çalışanla, alanında uzman kişilerle bir araya gelme imkanı buluyor.

Öte yandan geçen yıl yaklaşık 155 bin adam-saat eğitim veren MEDAŞ, 2020 yılında eğitim hedefine ulaşmak için çalışırken hizmet verdiği illerde istihdama sağlamayı da sürdürüyor. - KONYA