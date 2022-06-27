MEDAŞ'ın göçmen kuşların ölüm riskini azaltan projesi ödül aldı - Son Dakika
Üye Girişi

MEDAŞ'ın göçmen kuşların ölüm riskini azaltan projesi ödül aldı

27.06.2022 09:47
MEDAŞ'ın göçmen kuşların ölüm riskini azaltan projesi ödül aldı

MERAM Elektrik Dağıtım A.Ş'nin (MEDAŞ), göçmen kuşların ölüm risklerini azaltan projesi ödül aldı.

MERAM Elektrik Dağıtım A.Ş'nin  (MEDAŞ), göçmen kuşların ölüm risklerini azaltan projesi ödül aldı.

Göçmen kuşların enerji nakil hatlarına temasından kaynaklı ölümcül risk oluşturabilecek durumların önüne geçecek ve kesinti sayıları azaltılarak tedarik sürekliliğini arttıracak olan "Orta Gerilim Havai Hat İzolasyon Malzemelerinin Yerli ve Milli İmkanlar ile Üretimi ve Uygulaması" isimli Ar-Ge projesi ile Medaş, EPDK, ELDER ve bütün EDAŞ'ların katılımıyla gerçekleşen Ar-Ge Eğitim ve Yaygınlaştırma Çalıştayı'nda ödülünü aldı.

DOĞA DOSTU PROJE

Alınan ödülden mutluluğunu dile getiren ve projeyi anlatan Burak Altun, "Her yıl göçlerini tamamlayabilmek için binlerce kilometre yol kat etmek zorunda olan göçmen kuşlar enerji nakil hatlarına konaklama, yavrulama amaçlı temas sağlamaktadır. Bizler, doğa dostu bu proje ile farklı canlı türleri ve bazı kuş türleri üzerinde ölümcül risk oluşturabilecek durumların önüne geçerek doğal hayatın ve canlı türlerinin çeşitliliğinin korunmasına destek olmayı hedefledik. Ayrıca, yerli ve milli imkanlar ile üretilen izolasyon malzemeleri TEDAŞ şartnamesinde yer alan bütün testleri sağlayan ilk ve tek izolasyon malzemesidir. MEDAŞ Ar-Ge olarak üretimi gerçekleştirilen izolasyon malzemesinin TEDAŞ şartnamesinde yer alan 14 adet testinin hepsi gerçekleştirilmiştir. Genel olarak bütün EDAŞ'lar tarafından kullanılan yurtdışı muadili ürünler TEDAŞ tip testlerini karşılamamaktadır.  Projede izolasyon kılıfı için kullanılan malzeme silikon elastomer ve termoplastik malzemelerden   2 farklı şekilde geliştirilmiştir. Yerli ve milli proje ile kullanılan izolasyon maliyetleri azalacağından sermaye yurt içinde kalıp ülkemiz için ekonomik fayda sağlanacaktır. Emek emek ve özellikle saha çalışanlarının desteğiyle geliştirdiğimiz projemizin EPDK ve ELDER tarafından bu ödüle layık görülmesi mutluluk verici. Biz Ar-Ge birimi olarak şirket departmanlarının talep ve ihtiyaçları doğrultusunda projelerimizi geliştiriyoruz. İşbirliği içerisinde olan MEDAŞ ailesi ve Ar-Ge ekibine sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.


YORUMLAR
500
Son dakika haber | Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 6 kişi tutuklandı Son dakika haber | Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 6 kişi tutuklandı İspanyol polisi sınırı geçmeye çalışan onlarca göçmeni vurarak öldürdü, Başbakan Sanchez kendilerine teşekkür etti İspanyol polisi sınırı geçmeye çalışan onlarca göçmeni vurarak öldürdü, Başbakan Sanchez kendilerine teşekkür etti
Kaynak: DHA

Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEDAŞ'ın göçmen kuşların ölüm riskini azaltan projesi ödül aldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:20 Kendall Jenner'dan sosyal medyayı sallayan sansürsüz paylaşım! Şezlonga çırılçıplak uzanıp poz verdi
10:13 Özdağ, kendisine "maşa" diyen Soylu'ya yanıt verdi: Sülü, Türkiye'ye en büyük tehdit sen ve zihniyetindir! Biz şeytanla aynı safta durmayız!
10:01 Taksici, kendisine "sür lan" diyen yolcuya sopayla saldırdı! O anlar çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı
09:49 7 aylık hamile Gupse Özay'dan karnı burnunda poz geldi! Kısa sürede gündem oldu
09:20 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Selman'ın gelişi dış politikada bir U dönüşü müdür?" sorusuna yanıt: Kaşıkçı cinayetine kadar bir sorunumuz yoktu
09:16 Sabancı çiftinin düğününe 7 katlı pasta damga vurdu! Dev pastayı kılıçla kestiler
09:14 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan evlilik öncesi son viraj! Kız isteme ve nişan töreni düzenlendi
09:11 Putin, Ukrayna işgali sonrası ilk kez yurt dışına çıkıyor: Tacikistan ve Türkmenistan'ı ziyaret edecek
09:03 BDDK'nın kredi kararı sonrası dolar keskin düşüşe geçti! 16.09 liraya kadar geriledi
08:59 Sabancı çiftinden görkemli düğün! Ünlü isimler şıklıklarıyla göz kamaştırdı...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 10:33:26. #1.11#
SON DAKİKA: MEDAŞ'ın göçmen kuşların ölüm riskini azaltan projesi ödül aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement