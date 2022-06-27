MEDAŞ'ın göçmen kuşların ölüm riskini azaltan projesi ödül aldı

MERAM Elektrik Dağıtım A.Ş'nin (MEDAŞ), göçmen kuşların ölüm risklerini azaltan projesi ödül aldı.

Göçmen kuşların enerji nakil hatlarına temasından kaynaklı ölümcül risk oluşturabilecek durumların önüne geçecek ve kesinti sayıları azaltılarak tedarik sürekliliğini arttıracak olan "Orta Gerilim Havai Hat İzolasyon Malzemelerinin Yerli ve Milli İmkanlar ile Üretimi ve Uygulaması" isimli Ar-Ge projesi ile Medaş, EPDK, ELDER ve bütün EDAŞ'ların katılımıyla gerçekleşen Ar-Ge Eğitim ve Yaygınlaştırma Çalıştayı'nda ödülünü aldı.

DOĞA DOSTU PROJE

Alınan ödülden mutluluğunu dile getiren ve projeyi anlatan Burak Altun, "Her yıl göçlerini tamamlayabilmek için binlerce kilometre yol kat etmek zorunda olan göçmen kuşlar enerji nakil hatlarına konaklama, yavrulama amaçlı temas sağlamaktadır. Bizler, doğa dostu bu proje ile farklı canlı türleri ve bazı kuş türleri üzerinde ölümcül risk oluşturabilecek durumların önüne geçerek doğal hayatın ve canlı türlerinin çeşitliliğinin korunmasına destek olmayı hedefledik. Ayrıca, yerli ve milli imkanlar ile üretilen izolasyon malzemeleri TEDAŞ şartnamesinde yer alan bütün testleri sağlayan ilk ve tek izolasyon malzemesidir. MEDAŞ Ar-Ge olarak üretimi gerçekleştirilen izolasyon malzemesinin TEDAŞ şartnamesinde yer alan 14 adet testinin hepsi gerçekleştirilmiştir. Genel olarak bütün EDAŞ'lar tarafından kullanılan yurtdışı muadili ürünler TEDAŞ tip testlerini karşılamamaktadır. Projede izolasyon kılıfı için kullanılan malzeme silikon elastomer ve termoplastik malzemelerden 2 farklı şekilde geliştirilmiştir. Yerli ve milli proje ile kullanılan izolasyon maliyetleri azalacağından sermaye yurt içinde kalıp ülkemiz için ekonomik fayda sağlanacaktır. Emek emek ve özellikle saha çalışanlarının desteğiyle geliştirdiğimiz projemizin EPDK ve ELDER tarafından bu ödüle layık görülmesi mutluluk verici. Biz Ar-Ge birimi olarak şirket departmanlarının talep ve ihtiyaçları doğrultusunda projelerimizi geliştiriyoruz. İşbirliği içerisinde olan MEDAŞ ailesi ve Ar-Ge ekibine sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.