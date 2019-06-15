Son Dakika Haberleri: MEDAŞ, mobil uygulama ile kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor
Son Dakika Güncel Haber

MEDAŞ, mobil uygulama ile kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor

4 saat önce

Hizmet kalitesini sürekli iyileştiren ve geliştiren MEDAŞ, teknolojik yatırımlarından biri olan Medaş 186 mobil uygulaması ile kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor.

MEDAŞ, mobil uygulama ile kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor, System.String[]
Hizmet kalitesini sürekli iyileştiren ve geliştiren MEDAŞ, teknolojik yatırımlarından biri olan Medaş 186 mobil uygulaması ile kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. Uygulama, kesinti bildirimleri, açma-kesme, sayaç işlemleri ve kaçak ihbarı gibi işlemlerde hızlı ve pratik kullanım sunuyor.

Tüketicilere kolaylık sağlamak için başlatılan Medaş 186 mobil uygulaması ile kullanıcılar çağrı merkezini aramadan, 'Müşteri İlişkileri' bölümünden tüm istek, öneri ve ihbar bildirimlerini anlık olarak iletebiliyor. iOS ve Android işletim sistemine sahip cep telefonlarında kullanılabilen uygulama sayesinde kullanıcılar, planlı kesintiler, anlık kesintiler, açma-kesme sayaç işlemleri ve kaçak ihbarı ile ilgili bilgilere rahatlıkla ulaşabiliyor ve aynı zamanda konum bildirimi sağlayarak çok kolay bir şekilde arıza kaydı oluşturabiliyor. Kullanıcılar sistemde kayıtlı adresleri, o an bulundukları bölge veya farklı bir adres için elektrik kesintisi, aydınlatma, arıza kaydı konusunda kayıt oluşturabiliyor. Mobil cihazlardan oluşturulan kayıtlar, anında MEDAŞ saha ekiplerine iletilerek, taleplerin hızlı bir şekilde giderilmesi sağlanıyor. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 11:48 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



20 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi elindeki bıçakla yakalandı İşçiden çalışırken alınan istifa dilekçesi mahkemece geçersiz sayıldı Yıldırım düşme anını cep telefonuyla kaydetti Ümraniye'de facianın eşiğinden dönüldü! Son anda kurtuldular

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 16:31:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MEDAŞ, mobil uygulama ile kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]