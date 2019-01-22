Medaş Muhtarlardan Gelen Taleplere Öncelik Veriyor

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) muhtarlardan gelen şikayet ve taleplere öncelik vererek ortalama 1 gün içerisinde başvuruları çözüme kavuşturdu.

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) muhtarlardan gelen şikayet ve taleplere öncelik vererek ortalama 1 gün içerisinde başvuruları çözüme kavuşturdu.



MEDAŞ gelişen teknolojiye ayak uydurmak, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek ve interaktif bir etkileşim sağlamak amacıyla 2017 yılında muhtarlar için "Muhtarlar İletişim Merkezi Programı" ve "Muhtar Whatsapp Hattı"nı devreye aldı. MEDAŞ, bu uygulamalarla muhtarlardan gelen şikayet ve talepleri önceliklendirerek anlık ilgili birimlere iletebilme imkanı sundu. Bunun neticesinde, 2018 yılında bu iletişim kanallarından 984 adet başvuru aldı ve bu başvuruların mevzuata uygun olan 824 adedi ortalama 1 gün içerisinde çözüme ulaştırıldı.



MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, "Yerel yönetimde muhtarlarımızın önemini biliyoruz. Bu nedenle, muhtarlarımızın öneri, şikayet ve taleplerine en hızlı şekilde çözüm bulmaya gayret gösteriyoruz. Kurduğumuz bu iki sistemle amacımız en kısa sürede geri dönüş yapmaktır. Önemli olan bu talepleri almak değil, bu gelen taleplerle ilgilenmek. Biz buna önem verdik ve takip ettik" dedi. - KONYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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