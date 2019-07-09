Son Dakika Haberleri: MEDAŞ Nevşehir'deki enerji yatırımlarına devam ediyor
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MEDAŞ Nevşehir'deki enerji yatırımlarına devam ediyor

1 saat önce

Bu yıl yaklaşık 400 milyon lira civarında yatırım yapacak olan Meram Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (MEDAŞ), Nevşehir'de de abonelerine 7/24 kesintisiz hizmet vermek için yatırımlarını gerçekleştiriyor.

MEDAŞ Nevşehir'deki enerji yatırımlarına devam ediyor, System.String[]
Bu yıl yaklaşık 400 milyon lira civarında yatırım yapacak olan Meram Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (MEDAŞ), Nevşehir'de de abonelerine 7/24 kesintisiz hizmet vermek için yatırımlarını gerçekleştiriyor.

Bölgede oluşan arıza sayısını azaltmak ve bunun yanında görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla MEDAŞ tarafından Meteris Meydanı ve Saatçi Hoca caddesinde bulunan elektrik hatları yer altına alındı. Bununla birlikte Lale Caddesi'nde yer alan eski aydınlatma ve dağıtım kutuları da yenileniyor. Bölgedeki enerji şebekesinin daha da güçlendirilmesini hedefleyen MEDAŞ, alternatif hat olarak gerçekleştirdiği yatırımlardan biri olan Nevşehir Toplu Konut İdaresi (TOKİ) projesinde trafo dağıtım kabini tesis etti. Dağıtım hatları ve dağıtım panoları ile alternatif hat tesis edilen elektrik şebekesi üzerinde gerçekleştirilen ring şebeke ile arızalara müdahale süresinin azaltılması ve artan güç talebinin karşılanması hedefleniyor. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:52 Kaynak: İHA
Nevşehir, Meram, Güncel
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