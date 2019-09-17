Son Dakika Haberleri: MEDAŞ Sanat Galerisi'nde "Ağaçlar" resim sergisi
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MEDAŞ Sanat Galerisi'nde "Ağaçlar" resim sergisi

1 saat önce

Konya'da kültür sanat çalışmalarına büyük desteği veren Meram Elektrik Dağıtım A.Ş (MEDAŞ) sanat galerisinin kapılarını bu kez Salih Geçimli'ye açtı.

MEDAŞ Sanat Galerisi'nde

Konya'da kültür sanat çalışmalarına büyük desteği veren Meram Elektrik Dağıtım A.Ş (MEDAŞ) sanat galerisinin kapılarını bu kez Salih Geçimli'ye açtı.


Farklı teknik ve boyutlarda desen ve sulu boya çalışmalarından oluşan "Ağaçlar" resim sergisinde, Salih Geçimli"nin 95 eseri yer aldı. Gelen misafirlerle birlikte resim sanatı üzerine söyleşi gerçekleştirildikten sonra, gelen sanatseverler sergilenen eserler hakkında bilgiler aldı.


16 Eylül günü açılışı yapılan sergi 22 Eylül Pazar gününe kadar MEDAŞ Sanat Galerisi'nde ziyaretçilerini bekliyor. - KONYA

Eylül, Meram, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:44 Kaynak: İHA
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