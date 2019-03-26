Son Dakika Haberleri: Medaş Sanat Galerisi'nde Ulusal Seramik Sergisi

Medaş Sanat Galerisi'nde Ulusal Seramik Sergisi

29 dakika önce

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş (MEDAŞ) Sanat Galerisi "Gedavet" isimli I. Ulusal Karma Seramik Sergisine ev sahipliği yaptı.

Medaş Sanat Galerisi'nde Ulusal Seramik Sergisi, System.String[]
Meram Elektrik Dağıtım A.Ş (MEDAŞ) Sanat Galerisi "Gedavet" isimli I. Ulusal Karma Seramik Sergisine ev sahipliği yaptı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen serginin açılışı Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı ve çok sayıda sanatseverin katılımı ile gerçekleşti. Türkiye geneli 70 sanatçının toplam 80 eseri yer alıyor. Eserler 30 Mart tarihine kadar MEDAŞ Sanat Galerisinde sanatseverleri bekliyor. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:08 Kaynak: İHA

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram, Güncel
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