Son Dakika Haberleri: Medaş Sanat Galerisinde 'Re-vizyon' Resim Sergisi

Medaş Sanat Galerisinde 'Re-vizyon' Resim Sergisi

1 saat önce

Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü öğretim üyesi Hikmet Şahin'in 'Re-vizyon' ismini verdiği resim sergisi MEDAŞ Sanat Galerisinde açıldı.

Medaş Sanat Galerisinde 'Re-vizyon' Resim Sergisi, System.String[]
Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü öğretim üyesi Hikmet Şahin'in 'Re-vizyon' ismini verdiği resim sergisi MEDAŞ Sanat Galerisinde açıldı.

En son Konya'da 2003 yılında sergi açtığını belirten Hikmet Şahin, "Diğer yerlerde resim sergisi açtık ama Konya'da bu sergiyi bir sosyal sorumluluk olarak kabul ettiğim için. 43 eserden oluşan daha çok kolaj çalışmaları üzerine bir sergi gerçekleştirdik. Serginin kapsamı hem tematik, hem plastik yani hem bazılarında kendi çocukluk dönemimden olan yerlerle ilgili yaptığım çalışmalar var hem de akademik olarak renk leke kolajlarlardan ve transfer baskılardan oluşan bir sergi. Tabii burada MEDAŞ Sanat Galerisinin çok güzel bir ortamı olması sebebiyle değerlendirmek istedim daha çok. Çünkü böyle bir imkan İstanbul, Ankara'da kısıtlı yerlerde var. Konya için büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. 20 Şubat'a kadar sergimiz açık. Herkes rahatlıkla gelip gezebilir, görebilir" dedi.

Toplamda 43 eserin yer aldığı sergi 20 Şubat'a kadar MEDAŞ Sanat Galerisinde sanatseverlerle buluşmaya devam edecek. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:11 Kaynak: İHA

Selçuk Üniversitesi, Konya, Hikmet Şahin, Güncel
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