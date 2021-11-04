Üye Girişi
Medaş'tan 1,1 milyar liralık yatırım - Son Dakika

Medaş'tan 1,1 milyar liralık yatırım

04.11.2021 14:01

MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, 2021 yılı içerisinde Konya Ovası'nda yaşanan kuraklık nedeniyle, tarımsal sulamada yoğun enerji tüketimi gerçekleştiğini açıkladı.

MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, 2021 yılı içerisinde Konya Ovası'nda yaşanan kuraklık nedeniyle, tarımsal sulamada yoğun enerji tüketimi gerçekleştiğini açıkladı. Uçmazbaş, 'Tarımsal sulama bizim bölgemizde yoğun yapılıyor. Bu yıl da kuraklık vardı, bu yıl çok daha zordu. Hem elektrik fiyatlarında artışlar oldu. Kuraklık nedeniyle kullanılan elektrik miktarında da artış olması nedeniyle zor bir dönem olabilirdi ama tarımsal sulamayı da atlattık' dedi.

Konya ve diğer hizmet bölgeleri hakkında 2021 yılı genel değerlendirmesi, yapılan yatırım ve çalışmalarla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, Konya Ovası'nda yaşanan meteorolojik kuraklığın enerji tüketimini de etkilediğini açıkladı. Uçmazbaş şöyle dedi: 'Tarımsal sulama bizim bölgemizde yoğun yapılıyor. Bu yıl da kuraklık vardı, bu yıl çok daha zordu. Hem elektrik fiyatlarında artışlar oldu. Kuraklık nedeniyle kullanılan elektrik miktarında da artış olması nedeniyle zor bir dönem olabilirdi ama tarımsal sulamayı da atlattık. Bu yılki yatırımlarımız sayesinde gelecek sene tarımsal sulamada bu tür sıkıntıları yaşamamayı amaçlıyoruz. Bu sene yaşadığımız kuraklığı inşallah gelecek sene yaşamayız' diye konuştu.

1,1 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Şebekelerde arıza ve kesinti olmaması için yatırım maliyetlerini arttırdıklarını söyleyen Erol Uçmazbaş, '2020 ve bu sene salgın nedeniyle zorluklar yaşandı. Çok şükür bu bizi etkilemedi. Salgını mazeret olarak göstermeden işlerimizi daha iyi hale getirmeye çalıştık.2021 yılı içerisinde 1,1 milyar lirayı aşan bir yatırım yapıyoruz, büyük bir kısmı bitti. Önümüzdeki ay sonuna kadar bu yatırımı tamamlamış olacağız. Bu yatırım tutarı geçtiğimiz yıl, 450- 500 milyon civarındaydı. 100 birimi olan bu yatırım tutarını bu sene 230 birime çıkarttık, bu büyük bir başarı. Yüz ölçümü 80 bin kilometrekare bir alanda çalışıyoruz. Her yerde şantiyelerimiz var oralarda çalışıyoruz. Yatırımları bitirme aşamasına getirdik. Bu yıl yaklaşık 130 milyon liralık bakım yaptık. Mevcut şebekemizde arıza olmaması için, kesinti olmaması için bakımların yapılmasını sağladık. Malzeme sıkıntısına rağmen bunu da başarıyla tamamladık" ifadelerini kullandı.

'ÜMİDİMİZ MEDAŞ STADINDA ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİ DİNLEMEK'

MEDAŞ'ın İttifak Holding Konyaspor'a geçtiğimiz yıldan bu yana stadyum ismi sponsorluğu bulunduğunu da hatırlatan MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, '7 yıldır Konyaspor'a destek veriyoruz. Geçen yıldan itibaren de Konya Büyükşehir Stadyumu'na ismimizi verdik. Takımın gidişatı gayet iyi. Ümidimiz, inşallah gelecek sene MEDAŞ Stadında Şampiyonlar Ligi müziği dinlemektir" diyerek sözlerini noktaladı.

Medaş'tan 1,1 milyar liralık yatırım
Medaş'tan 1,1 milyar liralık yatırım
Medaş'tan 1,1 milyar liralık yatırım
Medaş'tan 1,1 milyar liralık yatırım

Konyaspor, Yatırım, Enerji, Konya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Medaş'tan 1,1 milyar liralık yatırım - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi 14:11 Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi Küs olan Alişan ve Ece Erken barıştı 13:52 Küs olan Alişan ve Ece Erken barıştı Vatandaş, 13:48 Vatandaş, "Kış saati geri gelsin" çağrısında bulundu
Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor 13:42 Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor Gözaltına alındığı esnada 13:05 Gözaltına alındığı esnada "Beni kimse yasaya koyamaz ama devlete sonsuz saygım var" diyerek bağırması dikkat çekti Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı! 12:09 Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı!
OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok 11:45 OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok Karantinadaki Fatih Erbakan'dan dikkat çeken açıklama: Söylediklerimizin arkasındayız 11:34 Karantinadaki Fatih Erbakan'dan dikkat çeken açıklama: Söylediklerimizin arkasındayız

Son Dakika Haberleri
14:12 Cep telefonu fiyatını pahalı bulan adam, satıcıyı vurdu
14:11 Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi
13:54 Fuhşa sürükleyen kocasını öldüren Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler
13:51 Küs olan Alişan ve Ece Erken barıştı
13:50 Çinli tenisçi Peng'in tacize uğradığı iddiası ortalığı karıştırdı
13:47 Vatandaş, "Kış saati geri gelsin" çağrısında bulundu
13:42 Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor
13:35 Son Dakika: Yeni MHK, çok tartışılacak atamalar yaptı! Beşiktaş-Trabzonspor maçını Erkan Özdamar yönetecek
13:24 Koca bölgeyi kaplayan kötü koku için "Olağanüstü hal" isteniyor
13:19 Fenerbahçe'nin, Sosa ve Novak'tan sonra hedefinde Nwakaeme var
Cep telefonu fiyatını pahalı bulan adam, satıcıyı vurdu Cep telefonu fiyatını pahalı bulan adam, satıcıyı vurdu         
14:13
Fuhşa sürükleyen kocasını öldüren Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler Fuhşa sürükleyen kocasını öldüren Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler         
13:54
Çinli tenisçi Peng'in tacize uğradığı iddiası ortalığı karıştırdı Çinli tenisçi Peng'in tacize uğradığı iddiası ortalığı karıştırdı         
13:51
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Salgının bitmesi için çocukların aşılanması lazım Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Salgının bitmesi için çocukların aşılanması lazım         
13:45
İnternetten tanıştığı kadının evine giden adam, neye uğradığını şaşırdı İnternetten tanıştığı kadının evine giden adam, neye uğradığını şaşırdı         
13:32
Fuhşa sürüklenen Çilem Doğan yeniden hapse girecek Fuhşa sürüklenen Çilem Doğan yeniden hapse girecek         
12:41
Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak         
11:50
Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm         
11:45
4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi         
10:46
Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor         
10:32
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı         
10:27
Arka Sokaklar'ın Ali'si, Sadakatsiz dizisine transfer oluyor Arka Sokaklar'ın Ali'si, Sadakatsiz dizisine transfer oluyor         
10:13
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği         
09:15
Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi         
19:58
Herkes güzelliğini konuşuyordu! Yüzündeki küçük sivilceyle başlayan kabus, hayatını zindana çevirdi Herkes güzelliğini konuşuyordu! Yüzündeki küçük sivilceyle başlayan kabus, hayatını zindana çevirdi         
17:51
Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü         
16:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 14:18:15. #1.11#
SON DAKİKA: Medaş'tan 1,1 milyar liralık yatırım - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement