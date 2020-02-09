MEDAŞ teknolojik altyapısını geliştirmeye devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel MEDAŞ teknolojik altyapısını geliştirmeye devam ediyor - Son Dakika

MEDAŞ teknolojik altyapısını geliştirmeye devam ediyor

6 saat önce

Teknolojik imkanlardan maksimum düzeyde faydalanarak abonelerine daha hızlı hizmet vermek için çalışan MEDAŞ, teknolojik altyapısını geliştirmeye devam ediyor.

MEDAŞ teknolojik altyapısını geliştirmeye devam ediyor, System.String[]

Teknolojik imkanlardan maksimum düzeyde faydalanarak abonelerine daha hızlı hizmet vermek için çalışan MEDAŞ, teknolojik altyapısını geliştirmeye devam ediyor.


2016 yılından itibaren enerji müsaadesi ve proje onay süreçlerini online kanallardan almaya başlayan ve bu konuda sektöründe öncü olan MEDAŞ, mevcut sistemlerini daha da geliştirerek birçok hizmetin aynı şekilde online kanallardan sunulmasını sağlıyor. MEDAŞ, Enerji Müsaadesi, Proje Onayı, Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması ve Tesis Kabul süreçlerini sadeleştirerek, coğrafi şebeke bilgisi ile entegre çalışır hale getirilmesi amacıyla başlattığı projesini tamamladı. Projenin pilot uygulaması Karapınar ilçesinde yetkili elektrik fen adamlarının katılımıyla devreye alındı. Yeni altyapı ile tüketiciler adına işlem yapan fen adamları istedikleri yerden işlem yapabilecekler. Daha önce birbirinden bağımsız ilerleyen ve 3-4 kez MEDAŞ'a gelmek zorunda kalan fen adamları, yeni sistem ile sadece abonelik yapmak için 1 kez MEDAŞ'a gelerek işlemleri bitirecekler. Karapınar bölgesinde görev yapan fen adamlarından yeni sistem ile ilgili olumlu geri bildirimler alındığı, özellikle Tesis Kabul sürecinin online başlatılabilmesi, e-imza ile uzaktan imza alınması, birden fazla yazılım yerine tek bir yazılımda başvurularını yapabilmeleri ve başvurularını online takip edebilmeleri gibi avantajların bulunduğunu, daha önceki süreçten daha sade, entegre ve coğrafi elektrik şebekesi ile işlerin entegre yapılmasının büyük kolaylık oluşturacağı belirtilerek memnuniyetlerinin dile getirildiği kaydedildi.


MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, Karapınar'da düzenlenen kahvaltılı toplantıda, ilçede başlanan pilot uygulamanın başarılı olduğunu belirterek, "Yeni sistemin 2020 ilk yarısında MEDAŞ bölgesindeki tüm illerde devreye alınacağını, tüketicilerimizin ve çözüm ortaklarımızın memnuniyetinin en öncelikli hedeflerimizden olduğunu, bu nedenle teknolojik altyapımızı geliştirmeye devam edeceğiz" dedi. - KONYA

Karapınar, Pilot, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Türkiye'ye bağlanmak korkunç" diyen KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan yeni açıklama: Sözlerimin arkasındayım
İdlib'e komando, ZPT, obüs ve mühimmat sevkıyatı yapıldı Prof. Övgün Ahmet Ercan'dan korkutan deprem uyarısı: 1. Ordu ivedilikle eğitilmelidir Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Twitter'dan duyurdu: Hazırız, yarını bekleyin

Son Dakika Haberleri
15:41 Sevgililer gününe Aslışah Alkoçlar ile hazırlanın
15:41 Of Aman Nalan; Mustafa Keser'in Dişi Versiyonuydum
15:41 Kadir Şeker'in ifadesi ortaya çıktı
15:41 Cennet Mahallesi'nin Helga'sı Yunanistan'a gelin gitmiş
14:16 Saba Tümer'den olay paylaşım: 3 gündür Beckham'ın yattığı yatakta yatmışım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 17:31:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MEDAŞ teknolojik altyapısını geliştirmeye devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]