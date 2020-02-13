MEDAŞ, Yunak'ta muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, Yunak ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.



MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, Sistem İşletme Müdürü Mustafa Emre Şafak, Sistem İşletme Başmühendisi Cafer Yıldırım ve Yunak İşletme Sorumlusu Uğur Ballı, Yunak'da bulunan muhtarlarla kahvaltı programında bir araya gelerek, yatırım ve bakım çalışmaları hakkında istişare etti. Genel Müdür Erol Uçmazbaş, yapılan çalışmalarla ilgili bölge muhtarlarının görüş ve önerilerini dinleyerek bilgi alışverişinde bulundu.



Kahvaltıda bulunan muhtarlar ise, son yıllarda MEDAŞ ile olan sorunların yok denecek noktaya geldiğini ifade ederek, Yunak işletmesinin de özverili çalışmaları sayesinde ortaya çıkan konuların en kısa sürede çözüme kavuşturulduğunu söyledi. İlçeye yapılan yatırımlar sayesinde arızaların düştüğünü belirten muhtarlar, tüm çalışanlara teşekkürlerini iletti.



Yapılan kahvaltı sonrası Genel Müdür Uçmazbaş, Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan'ı ziyaret etti. Ziyarette, tamamlanan 2019 yatırımları ve planlanmış olan 2020 yatırımları konuşuldu. Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre DEMİRHAN, bölgeye yapılan yatırım ve hizmetlerden dolayı Genel Müdür Uçmazbaş'a teşekkür etti. - KONYA