Meddahlık geleneğinin son temsilcilerinden: Erol Günaydın - Son Dakika

Meddahlık geleneğinin son temsilcilerinden: Erol Günaydın

14.10.2020 18:00
Meddahlık geleneğinin son temsilcilerinden: Erol Günaydın, System.String[]

Yönetmen, senarist ve oyuncu Erol Günaydın ölümünün 8. yılında anılıyor.

Yönetmen, senarist ve oyuncu Erol Günaydın ölümünün 8. yılında anılıyor.

Kavuklu Hamdi ve İsmail Dümbüllü'nün ardından meddahlık geleneğini sürdüren ünlü oyuncu, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 16 Nisan 1933'te dünyaya geldi.

Babası Kazım Bey'in çocuklarının eğitimi için İstanbul'a gelmesiyle Günaydın da eğitimine burada başladı.

Tiyatroya ilk adımını attığı Galatasaray Lisesi'nde eğitim gören usta oyuncu, askerliğini Ağrı'nın Diyadin İlçesi'nde yedek subay öğretmen olarak yaptı.

Öğretmenlerini hicvettiği küçük gösteriler yapan Günaydın, İstanbul Şehir Tiyatrolarının sınavını kazanarak tiyatro kariyerine başladı.

Günaydın, Haldun Dormen Cep Tiyatrosunda 1955'te "Papaz Kaçtı" oyunuyla profesyonel oyunculuk yaşamına adım attı.

İlk kez 1960'ta "Yeşil Kurbağalar" sinema filminde rol alan oyuncu, meddah gösterilerinin yanı sıra tipleme ve seslendirmeleriyle de akıllarda kaldı.

İzmir turnesine çıktığında tanıştığı Güneş hanım ile evlenen Günaydın'ın Ayşe, Fatoş ve Günfer adından 3 çocuğu oldu.

Akbank Çocuk Tiyatrosunun yöneticiliğini yapan ve Dormen Tiyatrosunda birçok oyununda yer bulan Günaydın, Tuncel Kurtiz, Suna Keskin, Erol Keskin ve Cahit Irgat ile Genar Tiyatrosunu kurdu.

Günaydın, "Güzel Bir Gün İçin" filmiyle 1967'de Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Senaryo Ödülü" ve "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü"nü aldı.

Çok sayıda film, tiyatro oyunu ve televizyon dizisinde rol alan ünlü oyuncu TRT'de yayınlanan Çiçek Taksi dizisindeki rolüyle büyük ilgi gördü.

Ayı Yogi, Yüzüklerin Efendisi filminde Bilbo Baggins, Yukarı Bak adlı animasyonda Carl Fredricksen ve Hz. Muhammed Son Peygamber çizgi filminde seslendirdiği Ebu Talip karakterleri sayesinde sesiyle de akıllarda kalan oyuncu, Disko Kralı programına konuk olarak katıldı ve Athena'nın Arsız Gönül ile Emre Altuğ'un Aşk-ı Kıyamet kliplerinde oynadı.

Emine Algan'ın ünlü oyuncuyla gerçekleştirdiği söyleşiler 2007'de "İki Kalas Bir Heves" kitabında okuyucuyla buluştu.

İstanbul'da bir hastanede böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören Günaydın, 15 Ekim 2012'de hayatını kaybetti. Günaydın'ın cenazesi 17 Ekim'de Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Seslendirmelerle birlikte 160 yapımda görev alan Erol Günaydın, 70'ten fazla sinema filminde farklı rollerle seyirci karşısına çıktı.

Günaydın, "Yorgun Matador", "Fişne Pahçesu", "Soyut Padişah", "Kahraman Bakkal Süper Markete Karşı", "Yaygara Yetmiş", "Devri Süleyman", "Kalbin Sesi", "Martı", "Ayı Masalı", "Altın Yumruk", "Müfettiş", "Zafer Madalyası", " Kleopatra'nın Mezarı" ve "Papaz Kaçtı"nın da arasında bulunduğu çok sayıda tiyatro oyununda rol aldı.

Ünlü oyuncu "Saat Sabahın Dokuzu", "İnsanlar Yaşadıkça", "Doktorlar", "Bir Ömrün Bedeli", "Mahallenin Muhtarları", "Çiçek Taksi", "Tatlı Kaçıklar", "Bir Demet Yerli Film", "Cennet Mahallesi", "Akasya Durağı" ve "Balkan Düğünü" gibi televizyon dizilerinde yer aldı.

Meddahlık geleneğinin son temsilcilerinden: Erol Günaydın

Erol Günaydın, İstanbul, Yönetmen, Tiyatro, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Meddahlık geleneğinin son temsilcilerinden: Erol Günaydın - Son Dakika Magazin

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