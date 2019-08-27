Son Dakika Haberleri: Medel'in yerine Thiago Maia
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Medel'in yerine Thiago Maia

1 saat önce

Lille'de oynayan 22 yaşındaki Brezilyalı için görüşmelere başlandı.

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Lille'de oynayan 22 yaşındaki Brezilyalı için görüşmelere başlandı. Siyah beyazlılar, bu oyuncuyu kiralamayı hedefliyor.


Diğer yandan bir diğer seçenek olan Mario Lemina için de Southampton'ın cevabı bekleniyor.

Beşiktaş Spor Kulübü, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 08:44 
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