Medel'in yerine Thiago Maia
1 saat önce
Lille'de oynayan 22 yaşındaki Brezilyalı için görüşmelere başlandı.
Lille'de oynayan 22 yaşındaki Brezilyalı için görüşmelere başlandı. Siyah beyazlılar, bu oyuncuyu kiralamayı hedefliyor.
Diğer yandan bir diğer seçenek olan Mario Lemina için de Southampton'ın cevabı bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 08:44
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