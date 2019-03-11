Son Dakika Haberleri: Medel-Quaresma Kavgası Dış Basında

Medel-Quaresma Kavgası Dış Basında

55 dakika önce

Beşiktaş-Atiker Konyaspor karşılaşmasında Quaresma ile Medel arasında yaşanan tartışma dış basında yer buldu.

Medel-Quaresma Kavgası Dış Basında, System.String[]
Beşiktaş-Atiker Konyaspor karşılaşmasında Quaresma ile Medel arasında yaşanan tartışma dış basında yer buldu. Portekiz gazeteleri, Medel'in Quaresma'ya gösterdiği tepkiyi manşete çekti. Beşiktaş-Atiker Konyaspor karşılaşmasının 34. dakikasında siyah-beyazlılar Burak Yılmaz'ın frikikten attığı golle skoru 2-1'e taşırken, bu gol öncesinde yaşananlar büyük yankı uyandırdı. Frikiği kullanmak üzeri topa hareketlenen Ricardo Quaresma'ya, Şilili yıldız Gary Medel tepki gösterdi. Bunun üzerine Quaresma, Medel'e doğru hamle yaparken, Gary Medel, Portekizli futbolcunun ensesine tokat attı. Araya giren Adriano, tartışmanın büyümesine engel olurken, Ricardo Quaresma frikiği kullanmaktan vazgeçti ve topu bıraktı. Atışı kullanan Burak Yılmaz ise topu ağlara göndermeyi başardı. Medel ve Quaresma arasında geçen bu tartışma, dış başında da yer buldu. Özellikle Portekiz gazeteleri, Medel'in Quaresma'ya gösterdiği tepkiyi manşetlerine çekti.

(Bozhan Memiş/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:46 Kaynak: İHA

Portekiz, Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Ricardo Quaresma, Güncel
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