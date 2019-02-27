Medellin Tarihine Sahip Çıkıyor" Projesi
1 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Sergiden detaylar 1989'da suikast sonucu öldürülen Cumhurbaşkanı adayı Luis Carlos Galan'ın oğlu Claudio Mario Galan ile röportaj Luis Carlos Galan'ın koruması Santiago Cuervo Jimenez'in eşi Olga Marina Ramirez ile röportaj Medellin eski belediye başkanı William Jaramillo...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Sergiden detaylar
1989'da suikast sonucu öldürülen Cumhurbaşkanı adayı Luis Carlos Galan'ın oğlu Claudio Mario Galan ile röportaj
Luis Carlos Galan'ın koruması Santiago Cuervo Jimenez'in eşi Olga Marina
Ramirez ile röportaj
Medellin eski belediye başkanı William Jaramillo Gomez'in kızı Maria Jose Jaramillo ile röportaj
Kolombiyalı yazar Jorge Franco ile röportaj Kolombiya'nın Medellin kentinde başlatılan "Medellin tarihine sahip çıkıyor" projesi kapsamında düzenlenen sergi, 1980'lerde Pablo Escobar'ın başrol oyuncusu olduğu uyuşturucu savaşı sırasında yaşanan olayları gözler önüne seriyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:38 Kaynak: AA
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