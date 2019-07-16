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MEDEM'de çocukların gözüyle 15 Temmuz programı

3 saat önce

Zonguldak BEÜ MEDEM'de çocukların gözüyle 15 Temmuz programı düzenlendi.

MEDEM'de çocukların gözüyle 15 Temmuz programı, System.String[]
Zonguldak BEÜ MEDEM'de çocukların gözüyle 15 Temmuz programı düzenlendi.

Bülent Ecevit Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları ve Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezince (MEDEM) Çocuk Gözüyle 15 Temmuz programı düzenlendi.

MEDEM Eğitim Salonu'nda düzenlenen programa BEÜ Rektör Yardımcısı Haktan Özaçmak, BEÜ Genel Sekreter Yardımcısı Fehmi Gür, MEDEM Müdürü Elif Gür, öğretim üyeleri, öğrenciler ve velileri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından açılış programı yapıldı. MEDEM Müdürü Elif Gür, 15 Temmuz'un önemine dikkat çekti. Gür, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü şehitleri anma programına hoşgeldiniz. Vatan sevgisi imandandır. Biz bu inançla çocuklarımızı geleceğe hazırlarken, vatanını, milletini ve mukadderatını seven ve sahip çıkan nesiller yetiştirme derdindeyiz. Biliyoruz ki değerlerine ve köklerine sahip çıkmayan nesiller yok olup gitmeye mahkumdur. Milli şuurla, milli iradesine sahip çıkan çocuklar ve gençler bu vatanın en büyük zenginliğidir' diye konuştu.

Ardından konuşan Rektör Yardımcısı Haktan Özaçmak; "Dün 15 temmuz 2016'da meydana gelen hain darbe girişimi kapsamında programlar oldu. Bu gün de MEDEM kapsamında her yıl çocukların aldığı eğitim kapsamında program düzenleniyor. Su uyur düşman uyumaz. Bu olayı hiçbir zaman unutturmamalıyız" ifadelerine yer verdi.

Ardından 15 Temmuz'u anlatan şiirler okundu. Çocuk korosu gösterisinin ardından işaret diliyle İstiklal Marşı okudu. 15 Temmuz marşı gösterisinin ardından program sona erdi. - ZONGULDAK
Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Gür, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:54 Kaynak: İHA
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