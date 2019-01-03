Medencilik İçin Lazım Olan Finansmanı Uluslararası Piyasada Bulacak

Türkiye'nin madencilik konusunda çok ciddi bir potansiyeli olduğunu belirten Niziplioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Niziplioğlu, "Türkiye'de madencilik sektörünün geliri yaklaşık 4,5 milyar dolar. Bunun 2 milyarı doğaltaş, diğer 2,5 milyar dolar ise tüm madenlerden elde edilen gelir" dedi.

TÜRKİYE'DE ORAN DÜŞÜK

Söz konusu rakamların dünya ortalamasının gerisinde kaldığına işaret eden Niziplioğlu "Gelişmiş ülkelerde milli gelirin yüzde 8-10 aralığında. Ülkemizde ise bu oran yüzde 1 civarında. Yine ton başına üretime bakıldığında ise ABD'de 21 ton, AB'de 16 ton iken ülkemizde 4 ton seviyesinde. Sanayi için gerekli malları ülkemizdeki madenlerden çıkarmadığımız sürece dışa bağımlılıktan kurtulamayız, dış ticaret açığını düşürme istihdama ve ekonomiye katkısı tartışılmaz bir gerçektir" dedi.

30 MİLYAR DOLAR LAZIM

Niziplioğlu konuya ilişkin değerlendirmesinin devamında "Madenciliğin önündeki en büyük engel firmaların finansmana erişimi… İhtiyaç olan 20-30 milyar dolarlık kaynağı bankalardan sağlamak mümkün değil. Kredilerin vadesinin kısalığı ve teminatların yüksekliği sektörü çıkmaza sokuyor. Düşünün bir altın madeninin çıkarma tesisi 40 milyon dolara, doğaltaş ocağının çıkarma aşaması için gerekli kaynak ise 3-5 milyon dolarlık bir kaynak gerektiriyor. Ülke genelindeki 10 bin maden sahası için 30 milyar dolar kaynak gerekli. Ayrıca arama sondaj ve rezerv tespiti için kaynak gerekli" dedi.

EKONOMİK DEĞERİ ORTAYA KONULACAK

Nimaş AŞ'yi kurma amaçlarının, güç olan finansmana erişimi kolaylaştırmak kaynak çeşitliliğini artırmak olduğuna vurgu yapan Niziplioğlu şunları kaydetti: "Ülkemizde verimsiz çalışan veya hak ettiği yere gelemeyen madenciliğe öncülük edip uluslararası standarda çıkarıp uluslararası yatırımcı ve ortak bulmak için Nimaş'ı kurduk. Nimaş öncelikle arama ve çıkarma ruhsatlı sahalarla anlaşma yapacak. Bu alanların rezerv tespiti yapıldıktan sonra ekonomik durumuna göre değerlendirecek. Hem Türkiye'de hem yurt dışında tanıtımı yapılacak bu sahalara yatırımcı çekmeyi amaçlıyoruz. Rezerv tespiti yapılıp ekonomik değeri ortaya konulan madenleri ülke ekonomisine kazandırmayı amaçlıyoruz.Her maden için bir fon kurulacak,yatırımcılarla oturup durumu anlatacağız,kişiler ya da şirketler bu maliyetin altından kalkamaz.Dolayısıyla bu uluslararası arenaya çıkılıp net olarak anlatılacak ve buradan da kaynak sağlanacak,başka türlü bu madenler çıkartamayız.Hayal görmeye gerek yok."dedi.

ÖNCELİK ALTINA

Niziplioğlu, dünyada en değerli maden olan altın madeni üzerine duracaklarını söyledi ve ekledi, 10 tane sahamızın olduğunu düşünüyoruz. Ağırlıklı olarak altından başlayarak daha sonra gümüş, demir, bakır, nikel ve her madeni arama yönünde ilerleyeceğiz. Türkiye'de arama yapılıyor ama daha çok destek verilmesi gereken konu olduğunu düşünüyoruz. Çünkü dünyada madencilik aramayla başlayıp aramayla biter. Arama konusunda sahada çalışıyoruz. Üniversitelerde hocamız, yurt içi ve ve yurt dışından çok sayıda kişi ve kurumla istişare halindeyiz" dedi.

ANLIK GÖRECEKLER

Niziplioğlu, yürüttükleri çalışmalarda şeffaflığın büyük önem taşıyacağını vurgulayarak, "Bulduğumuz mevcut sahalarımızı açıklayacağız. Yürüttüğümüz sürecin her aşaması açık ve şeffaf olacak. Yatırımcı da yürüttüğümüz süreci anı anına takip etme imkânına sahip olacak. Bu açıkladığımız sahalar üzerinde de nereleri arayacağımızı ilan edeceğiz. İlan ettikten sonrada aramalarımızı yapacağız. Bulduğumuz arama sonuçlarını online kanalımızda halkımızla paylaşacağız" dedi.-