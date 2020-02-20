Son Dakika › Dünya › Medeni Yıldırım davası: TÜBİTAK olayın görüntülerine dair bilirkişi raporu hazırlamayacak - Son Dakika Dünya
Medeni Yıldırım davası: TÜBİTAK olayın görüntülerine dair bilirkişi raporu hazırlamayacak
6 saat önce
Medeni Yıldırım'ın ölümünden sorumlu tutulan er Adem Çiftçi hakkında açılan davanın 9'uncu duruşması, Diyarbakır 7’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada, TÜBİTAK olayın görüntülerine dair bilirkişi raporu hazırlamayacağını bildirdi
Diyarbakır Lice'deki karakol protestosunda Medeni Yıldırım'ın ölümünden sorumlu tutulan er Adem Çiftçi hakkında açılan davanın 9'uncu duruşması, Diyarbakır 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Adem Çiftçi hakkında "olası kastla öldürme" suçlamasıyla görülen duruşmada, TÜBİTAK olayın görüntülerine dair bilirkişi raporu hazırlamayacağını mahkemeye bildirdi.
Medeni Yıldırım'ın aile avukatlarından Reyhan Yalçındağ, yargılama sürecini euronews'e değerlendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:07
Son Dakika Leyla'nın ölümüyle ilgili davada gizli tanığın ifadesi ortaya çıktı 18 yıldır kayıp olan adamın, annesi ve kardeşleri tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı Kına gecesinde damadını öldüren kayınpederden kan donduran ifade: Öldürmek için fırsat kolluyordum Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerine yayılmasını sağlayan proteinin yapısı çözüldü