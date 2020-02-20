Medeni Yıldırım davası: TÜBİTAK olayın görüntülerine dair bilirkişi raporu hazırlamayacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya Medeni Yıldırım davası: TÜBİTAK olayın görüntülerine dair bilirkişi raporu hazırlamayacak - Son Dakika Dünya

Medeni Yıldırım davası: TÜBİTAK olayın görüntülerine dair bilirkişi raporu hazırlamayacak

6 saat önce

Medeni Yıldırım'ın ölümünden sorumlu tutulan er Adem Çiftçi hakkında açılan davanın 9'uncu duruşması, Diyarbakır 7’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada, TÜBİTAK olayın görüntülerine dair bilirkişi raporu hazırlamayacağını bildirdi

Medeni Yıldırım davası: TÜBİTAK olayın görüntülerine dair bilirkişi raporu hazırlamayacak, System.String[]

Diyarbakır Lice'deki karakol protestosunda Medeni Yıldırım'ın ölümünden sorumlu tutulan er Adem Çiftçi hakkında açılan davanın 9'uncu duruşması, Diyarbakır 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Adem Çiftçi hakkında "olası kastla öldürme" suçlamasıyla görülen duruşmada, TÜBİTAK olayın görüntülerine dair bilirkişi raporu hazırlamayacağını mahkemeye bildirdi.


Medeni Yıldırım'ın aile avukatlarından Reyhan Yalçındağ, yargılama sürecini euronews'e değerlendirdi.

Euronews.com'da Görüntüle

Adem Çiftçi, Diyarbakır, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:07 
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