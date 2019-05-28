MEDENİYAD'dan ihtiyaç sahibi ailelere iftar

Denizli'de, Medeniyet ve İnsani Yardım Derneği (MEDENİYAD) Suriyeli yetim çocuklara ve ihtiyaç sahibi ailelere iftar yemeği verdi.MEDENİYAD Başkanı Mehmet Ali Öner ve dernek yöneticileri, Sevindik Mahallesinde kurulan aşevinde pişen yemekleri ve hazırlanan gıda paketlerini, mahalledeki Suriyeli ailelere ve yetim çocuklara dağıttı.Dernek Başkanı Öner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğunu belirterek, yetim çocuklara yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalıştıklarını ifade etti.Hayırseverlerle birlikte yetimlerin yanında olmaya gayret ettiklerini dile getiren Öner, şunları söyledi:"Yetimlerle aynı sofrada buluşmak, birlikte iftar yapmak ve gözlerindeki o masumiyete şahit olmak hem sevindiriyor hem duygulandırıyor. Yetim gülerse dünya güler. Onlar bize emanet edilen varlıklarımız. Onlar bizim dünyamızda var olduğu sürece bizler mutlu oluruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da burada Suriyeli yetim çocuklara ve ihtiyaç sahibi ailelere yemek servimiz var. Haftanın iki günü 500 kişilik sıcak yemek dağıtıyoruz. Yetimlerimize yaklaşan bayram için de hazırlık yaptık. Çocuklarımızı sevindirmek için hayırseverlerin katkısıyla bayramlık alışveriş çekleri temin ettik."