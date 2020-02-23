Medeniyet şehri Mardin'in gastronomi rotası oluşturuldu - Son Dakika

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin turizmde yıldız kentlerinden olan hoşgörü şehri Mardin'in gastronomi rotası oluşturuldu.

Farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan tarihi ve kültürel varlıkları, zengin mutfağı ve misafirperverliğiyle ziyaretçilerine büyülü bir atmosfer sunan Mardin'i ziyaret eden yerli ve yabancı turistleri, sembusek, içli köfte, kibe bumbar, dolma, kaburga ve etli ekmek gibi yöresel lezzetleri tadabilecekleri mekanlarla buluşturmak için çalışma başlatıldı.

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Turizm Fakültesi'nin yürütücülüğünü yaptığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Mardin Eğitim Vakfı (MARSEV) tarafından finanse edilen "Yerel Mutfak Kültürü Dünyaya Açılıyor Projesi" tamamlandı.

Proje kapsamında MAÜ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Lokman Toprak başkanlığında Dr. Öğretim üyeleri Semra Gürbüz ve Aslı Çelikel Güngör ile araştırma görevlisi Şehmus Aykol tarafından Artuklu, Midyat, Savur ve Nusaybin ilçelerindeki otel ve işletmelerde bir dizi araştırma yapıldı.

Yaklaşık bir yıl süren araştırmanın ardından mevcut kültürel varlıkların, turistik değerlerin, yöresel lezzetlerin tanıtımı için bir rota hazırlandı.

Bu kapsamda yerli ve yabancı ziyaretçileri, tarihi yapıların mistik atmosferinde tatmak isteyecekleri yöresel lezzetlerle buluşturmak için "Mezopotamya lezzetleri" adında web sayfası oluşturuldu, kitapçık basıldı.

"Mardin mutfağını tanıtmaya çalışıyoruz"

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Toprak, AA muhabirine, turizmin bölgeler arası kalkınma farklılıklarını gidermede önemli bir rol oynadığını söyledi.

Turizmin en fazla gelir getiren çeşitlerinden birinin kültür turizmi, kültür turizminin en önemli alanlarından birinin de gastronomi olduğuna işaret eden Toprak, "Gastronomi turizmi dünyada hızla gelişen çok revaçta ve büyük gelirle elde edilen bir alan. Biz yeni yeni mutfağımızı keşfediyoruz. Üniversitemizde gastronomi bölümümüz var artık. Bu etkinliğimizle Mardin mutfağını tanıtmaya, ön plana çıkarmaya çalışıyoruz." dedi.

Toprak, proje ile Mardin ve çevresindeki birkaç ilçeyi kapsayan bir gastronomi rotası çıkardıklarını dile getirerek, "Yani Mardin'i gezmeye gelen insanların 'Ne yiyebilirim?' sorusunun cevabını veriyoruz. Mezopotamya lezzetleri adında bir web sayfası hazırladık. Hedefimiz Mardin mutfağını tanıtarak, burada gastronomi turizmini geliştirmek ve yerel mutfağımızı unutmamak." diye konuştu.

"Bir GAP rotası da oluşturulabilir"

"Mardin evlerinde pişen yemeklerin yüzde 80'i ticari mutfaklarda yer almıyor. Ticari mutfaklarda yer alan ev yemekleri de evde pişen lezzette ve özende hazırlanmıyor." diyen Toprak, Mardin'in tanıtımı, lezzet ve hizmet sektöründeki bazı eksikleri giderme adına çalışma yapmayı arzuladıklarını aktardı.

Başta Mardin olmak üzere yörenin lezzetlerinin tanıtılması ve geliştirilmesi için projeler geliştirmeyi planladıklarını dile getiren Toprak, "Kesinlikle bir GAP rotası da oluşturulabilir. Bir rota oluşturulması bölgenin ne kadar zengin olduğunu ortaya çıkaracaktır." ifadelerini kullandı.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Gürbüz de Mardin ve ilçelerinde yer alan tarihi ve turistik mekanlar ile hazırlanan yemeklerin tanıtımı için işletmeleri ziyaret ettiklerini söyledi.

Burada yemeklerin yapılışı konusunda çekimler yaptıklarını dile getiren Gürbüz, bu çalışmanın ilk olması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Gürbüz, Mardin'i ziyaret edecek turistlerin tanıtım ofislerinde hazırlanan web sayfası ve basılan kitapçıklara ulaşabileceğini kaydetti.

Bu sayede kentin yöresel lezzetlerini dünyaya tanıtmayı arzuladıklarını belirten Gürbüz, bu lezzetleri tatmak isteyen yerli ve yabancı misafirleri Mardin'e davet etti.