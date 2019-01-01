Son Dakika Haberleri: Medeniyet Yolcuları Vakfı'nın Tarafından 'Gençlik Şöleni' Düzenlendi

Medeniyet Yolcuları Vakfı'nın Tarafından 'Gençlik Şöleni' Düzenlendi

24 dakika önce

Medeniyet Yolcuları Vakfı tarafından Gençlik Şöleni düzenlendi.

Medeniyet Yolcuları Vakfı'nın Tarafından 'Gençlik Şöleni' Düzenlendi, System.String[]
Medeniyet Yolcuları Vakfı tarafından Gençlik Şöleni düzenlendi. Şölende konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem: "Ülkemizin geleceğinden, devletimizim varlığından emin olabilmek için gençliğimizin istikametinin düzgün olması lazım" dedi.

Sancaktepe'deki Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'de 19. 00'da gerçekleşen gençlik şölenine Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Adil Kandemir, Sancaktepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Genç ile çok sayıda genç katıldı." 'Ben Varım' Diyen Gençlik Buluşuyor" sloganıyla düzenlenen gecede mehter takımı ve gençlik korosu yer aldı.

"Kendi köklerimizden ayağa kalkmalıyız"

Gecede konuşma yapan Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem; "Ülkemizin geleceğinden, devletimizin varlığından emin olabilmek için gençliğimizin istikametinin düzgün olması lazım. Gençliğimiz öz güven ile yarınlara yürürken milli, manevi değerleri ile buluşarak vatan, bayrak, devlet sevgisi ile yoğrularak, büyüklerine karşı saygıyla küçüklerine karşı sevgi muhabbetle kendisini donatarak, bilgi ve birikimi kendisinde var olması gerektiğini mutlaka şuurlu bir şekilde kavrayarak yola devam etmesini istiyoruz. Medeniyet Yolcuları çerçevesinde 40 derslik eğitim çalışması yapıyoruz. Tarihimizi bütün ayrıntıları ile öğrenip okumak, okuduğumuzu anladığımız duygular ile yaşayarak yol devam etmek zorundayız. Yani biz kendi köklerimizden ayağa kalkmalıyız. Kendi köklerimize bağlı kalırsak hayatta dimdik ezilmeden mücadelemizi verir ve milletçe başka bir millete muhtaç olmadan minnet etmeden hayatımıza devam eder. Devletimizi muhafaza ederiz" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:47 Kaynak: İHA

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