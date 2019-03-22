Son Dakika Haberleri: Medeniyetimiz ve Gençlik" Konferansı

Medeniyetimiz ve Gençlik" Konferansı

49 dakika önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde "Medeniyetimin Tasavvurunda Geçmişin İzleri Geleceği İnşa Ediyor Projesi" kapsamında Fatsa Kültür Sarayı'nda "Medeniyetimiz ve Gençlik" konulu konferans düzenledi.

Medeniyetimiz ve Gençlik
Ordu'nun Fatsa ilçesinde "Medeniyetimin Tasavvurunda Geçmişin İzleri Geleceği İnşa Ediyor Projesi" kapsamında Fatsa Kültür Sarayı'nda "Medeniyetimiz ve Gençlik" konulu konferans düzenledi.

Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen konferansa İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim görevlisi İlahiyatçı-Araştırmacı-Yazar Adem Saraç konuşmacı olarak katıldı. Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, Şube Müdürü Muhammet Ancaza, Fatsa Gençlik Merkezi Müdürü Berat Şahin, daire müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, "Biz Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 'Medeniyetimizin Tasavvurunda Geçmişin İzleri Geleceği İnşa Ediyor Projesi' kapsamında gençlerimizi geçmişinden ilham alan ama geleceği de inşa edebilecek hassasiyete sahip bireyler olarak yetiştirmenin gayreti içindeyiz. Bu yüzden projeye dahil olan öğrencilerimizi medeniyetimizde imge olarak belirlediğimiz tarihi yerlere, Fuat Sezgin İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'ne götürdük. Yine Ankara Türksat gezisinde günümüz teknolojiyle buluşturduk. Bu anlamda onların geçmişle bağlantı kurup, geleceğe yön verebilmelerine katkıda bulunmayı amaçladık" dedi.

Ardından Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro tarafından yürütülen "Medeniyetimizin Tasavvurunda Geçmişin İzleri Geleceği İnşa Ediyor Projesi" tanıtım videosu izlendi.

Tanıtım videosunun ardından İlahiyatçı-Araştırmacı-Yazar Adem Saraç katılımcılara "Medeniyetimiz ve Gençlik" konulu konferans verdi.

Konferansta gençlere seslenen Saraç, "Gençliğin inşasında medeniyet köklerimize inmemiz gerektiğini, köklerimiz ile bağımızı ne kadar sağlam kurarsak, üzerine inşa edeceğimiz insan profili de o kadar sağlam olur" diye konuştu.

Yaklaşık bir saat süren konferans, gençlerle soru-cevap kısmından sonra sona erdi. Konferansın ardından Saygın Atinkaya, Adem Saraç'ı makamında ağırladı. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:44 Kaynak: İHA

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