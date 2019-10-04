Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bizim medeniyetimizde İslami ve İslami olmayan ilimler diye bir şey yoktur. Astronomi, tıp, coğrafya, fizik öğrencisi de İslami ilim tahsil eden bir öğrencidir." dedi.

Erbaş, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi içinde inşa edilecek olan caminin temel atma törenine katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Erbaş, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Camisi'nin yapımı dolayısıyla çok mutlu olduğunu belirtti.

Ali Erbaş, bugün Allah Resulü Hz. Muhammed'in, Mescid-i Nebevisinin bir şubesinin temelini attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu ne büyük bir lütuftur, öyle ki cami ile camiayı buluşturuyoruz, kucaklaştırıyoruz. Cami namaz kılınan ve insanları içine toplayan yer demektir. Aynı zamanda cami Allah'ın 99 isminden birisidir. Cenab-ı Allah neden bu ismi almış? Çünkü bütün kullarını kucaklıyor. İşte cami kullarını kucakladığı için onların sadece ibadet etmeleri için değil aynı zamanda mektep, suffe, bir eğitim merkezi olarak insanımızın ruhi gelişimini desteklediği için cami ismi verilmiştir. Bu kavram bizim Türk Milleti'ne aittir. Başka yerlere gittiğinizde cami ismini pek duyamazsınız. Neden? Çünkü bizim milletimiz birlik ve beraberliğini, muhabbet ve saygısını, sevgisini medeniyetimizin bir unsuru yapmış."

- "Medeniyetimizde İslami ve İslami olmayan ilimler diye bir şey yoktur"

Türk medeniyetinde, cami ve okulların hep iç içe olduğunu hatırlatan Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada farklı farklı alanlarda uzmanlar yetişecek, hangi fakülte varsa oradan yetişen her gencimiz bizim için değerlidir, başımızın tacıdır. Bizim medeniyetimizde İslami ve İslami olmayan ilimler diye bir şey yoktur. Astronomi, tıp, coğrafya, fizik öğrencisi de İslami ilim tahsil eden bir öğrencidir. Hepsinin Kur'an-ı Kerim'de bir karşılığı vardır. Dolayısıyla bizim medeniyetimiz, aslında bundan 25 yıl önce Avrupa'nın keşfettiği interdisipliner metot dediğimiz öğrenciyi farklı alanlarda yetiştirme anlayışını, asırlar önce gerçekleştirmiş. İbn-i Sina tıpta da matematikte de fıkıhta da zirvedir, aynı zamanda iyi bir hafızdır. Bu topraklar onun gibi yüzlerce ilim adamını bu millete kazandırmıştır. Caminin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Konuşmanın ardından dua eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, katılımcılarla beraber butona basarak, temel atma törenini gerçekleştirdi.

Törene, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Onar katıldı.