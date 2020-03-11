"Medeniyetimizin Dirilişi: Sezai Karakoç" etkinlikleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Medeniyetimizin Dirilişi: Sezai Karakoç' etkinlikleri - Son Dakika

"Medeniyetimizin Dirilişi: Sezai Karakoç" etkinlikleri

17 dakika önce

Diyarbakır'da, "Medeniyetimizin Dirilişi: Sezai Karakoç" etkinlikleri kapsamında "En Sevgili" adlı gösteri ve şiir dinletisi gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da, "Medeniyetimizin Dirilişi: Sezai Karakoç" etkinlikleri kapsamında "En Sevgili" adlı gösteri ve şiir dinletisi gerçekleştirildi.

Anadolu Mektebi'nin kentte düzenlediği etkinlikler kapsamında, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Orhan Asena Sahnesi'nde, İsmet Numanoğlu'nun sanat yönetmenliğinde Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından, Sezai Karakoç'un şiirleri ve dramatik unsurlarla harmanlanan "En Sevgili" adlı gösteri sahnelendi.

Daha sonra Büyükşehir Öğretmenevi'nde öğrencilerin Karakoç'un şiirlerini okuduğu dinleti düzenlendi.

"Diyarbakır'da bu etkinliğin yapılmasını değerli buluyorum"

Etkinlik nedeniyle kente gelen Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Yusuf Pekin, katıldığı programların oldukça değerli olduğunu söyledi.

Diyarbakır'ın, bağrında sahabeleri taşıyan aynı zamanda tarihiyle çok önemli bir şehir olduğunu belirten Pekin, "Sur içindeki çarşılar, hanlar, camiler özellikle Ulu Cami beni çok etkiledi. Sezai Karakoç Anadolu kültürünü kendi ruhunda, edebiyatında eritmiş bir kişilik. Diyarbakır'ın onun üstünde nasıl etki ettiğini bugün anladım." diye konuştu.

Ankara'dan etkinliğe katılan Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Mehmet Özyorulmaz da Karakoç'un Türk edebiyatında derin izler bırakmış bir fikir ve sanat adamı olduğunu kaydetti.

Gösteride Karakoç'un şiirlerini hissettiklerini aktaran Özyorulmaz, "Diyarbakır kadim ve Türkiye'nin en nadide şehirlerinden biri. Güneydoğunun kültür başkenti olarak görüyorum. Sezai Karakoç'un memleketi olan Diyarbakır'da bu etkinliğin yapılmasını değerli buluyorum." ifadelerini kullandı.

İzmir'den gelen öğrenci Rukiye Merve Sakarya ise etkinliklerin çok verimli geçtiğini ve kentin misafirperverliğine şahit olduklarını anlattı.

Sakarya, "Tarihi mekanları gezdiğimizde Sezai Hoca'yı manevi anlamda besleyen ortamı gördük. Sezai Karakoç'u anlamak adına benim için çok önemliydi." dedi.

Medeniyetimizin Dirilişi: Sezai Karakoç etkinlikleri

Sezai Karakoç, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:15 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Sağlık Bakanlığı, tüm personelin izinlerini ikinci bir emre kadar iptal etti
Yunanistan, tampon bölgeye ağır otomatik silahlı askerler konuşlandırdı Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların tatil edilmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'yla değerlendirmelerimiz sürüyor Melih Gökçek'in, cenaze töreninde önünden geçen Bülent Arınç'a sert bakışları dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
00:22 Son dakika: Sağlık Bakanlığı, hudut ve sahil çalışanlarının yıllık izinlerini ikinci bir emre kadar iptal etti
00:18 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak
00:15 "Medeniyetimizin Dirilişi: Sezai Karakoç" etkinlikleri
00:12 Eşekle getirdiği kitapları çocuklara dağıttı
23:57 Esenyurt'ta bir kişi evinde ölü bulundu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 00:32:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Medeniyetimizin Dirilişi: Sezai Karakoç" etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]