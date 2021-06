Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Medeniyetimizin temeli ilme dayanıyor" - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "29 Mayıs kavramından Fetih mesajını, İstanbul'un fethinin mesajını alıyoruz. İstanbul'un fethi, çağ kapatıp yeni bir çağ açan bir dönemi bize hatırlatıyor. İlim çağı, irfan çağı, adalet çağı, merhamet çağı." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara'da Türkiye Diyanet Vakfı bünyesinde bulunan 29 Mayıs Okulları Etimesgut Kampüsü'nü ziyaret etti. Okul binasında incelemelerde bulunan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sınıflarda bulunan öğrencilere başarılar diledi. Okulun konferans salonunda yaptığı konuşmada ilmin önemine vurgu yapan Başkan Erbaş, "'29 Mayıs' kavramından fetih mesajını, İstanbul'un fethinin mesajını alıyoruz. İstanbul'un fethi, çağ kapatıp yeni bir çağ açan bir dönemi bize hatırlatıyor. İlim çağı, irfan çağı, adalet çağı, merhamet çağı." diye konuştu. Fatih Sultan Mehmet'in yazdığı şiirlerden birisinde niyetinin Allah yolunda çalışmak olduğunu ifade ettiğine dikkati çeken Başkan Erbaş, "Gençlerimizin her birini Fatih gibi, Allah yolunda gayret edecek, kendisini yetiştirecek ve ülkesine hizmet ederken zihninin bir köşesinde her zaman Allah rızasını taşıyacak gençler olarak yetiştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, millete ve ülkeye faydalı öğrenciler yetiştirme noktasında anaokulundan üniversiteye kadar her yaş grubunda ve birçok alanda eğitim veren 29 Mayıs Okulları'nın yanında olduklarını söyledi. Medeniyetimizin temelinin ilme dayandığını, ilk inen ayetin 'Oku' olduğunu hatırlatan Başkan Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"El- Harezmi algoritmayı bulmasaydı, İbnü'l-Heysem matematikle uğraşmasaydı, sıfırı Müslümanlar bulmasaydı; Batı'nın aydınlanması belki de çok gecikecekti. Batılı insaflı bilim adamları bunu söylüyor. Müslümanlar ilim tarihine bu şekilde katkı sağlamışlardır. İnşallah bizler de geçmişteki ilmi zenginliklerimizi yeniden yakalayarak dünyaya yeni buluşlar hediye etmek için çocuklarımızı, gençlerimizi yetiştirmeye çalışacağız. Bu okullarımızda ve tüm okullarımızda bu heyecanı oluşturmalıyız. Cenab-ı Hak yar, yardımcımız olsun"

"O Allah, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır" ayet-i kerimesini hatırlatan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Biz insanoğlu olarak en iyiyi yakalamak için yaratılmış varlıklarız. Velilerimizle, öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle, TDV ile el birliği içerisinde okullarımızda en iyi eğitimi vermeye, en iyi mezunu yetiştirmeye çalışacağız. Netice itibariyle amaç, Allah rızasını kazanmaktır. Bu dünyada Allah'ın rızasını kazanmak için varız. En iyi işi de o rızayı kazanmak için yerine getireceğiz." şeklinde konuştu.

"Her öğretmen, her muallim, Peygamber Efendimizin varisidir"

Başkan Erbaş, Hazreti Peygamberin "Ben muallim olarak gönderildim" buyurduğunu ifade ederek, "Her öğretmen, her muallim, Peygamber Efendimizin varisidir. Rabbim yar, yardımcımız olsun. Oklumuzun bu hale gelmesinde emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Öğrencilerimize başarılar diliyorum. Sınavlarda tüm öğrencilerimizin başarılı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum." diye konuştu.

Başkan Erbaş, dereceye giren öğrencilere plaket ve hediyelerini takdim etti

Başkan Erbaş, konuşmasının ardından ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye giren öğrencilerden 'Üstün Başarılı Hafız Öğrenci Muhammed Emin Karaca'ya, 'Caribou Matematik Yarışmasında Dünya Birincisi olan Mert Yurtseven'e, 'STEM Olimpiyatları'nda Matematik Kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Beyza Nur Karataş'a, 'Uluslararası Gelecek Problemleri Çözme Programı'nda Geleceğe Dair Senaryo Çalışması ile SCW Kategorisinde yarışan ve FPS Türkiye ikincisi olan Gülşah Kılıç'a, 'Uluslararası Gelecek Problemleri Çözme Programı'nda CmPS Kategorisi Junior seviyesinde haziran ayında dünya finallerine katılacak olan FPS Türkiye Şampiyonu Screen Friend Takımı'na plaket ve hediye takdim etti. - ANKARA