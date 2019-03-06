Medeniyetin Şehirleri" Konferansında Kudüs Ele Alındı

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezinin (TDV KAGEM) "Medeniyetin Şehirleri" başlıklı konferans dizisinin ilkinde üç dinin kutsal saydığı şehir Kudüs ele alındı.

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezinin (TDV KAGEM) "Medeniyetin Şehirleri" başlıklı konferans dizisinin ilkinde üç dinin kutsal saydığı şehir Kudüs ele alındı.



KAGEM Konferans Salonu'nda Kudüs'ün geçmişten günümüze olan tarihi serüvenini fotoğraflar eşliğinde dinleyicilerle paylaşan Musa Biçkioğlu, "Kültür dediğimiz şey, bir topluluğun, zihniyetin ya da bir milletin ürettiği değerdir. Medeniyet ise kültürün daha üstü ve birden fazla kültürün bir araya gelerek oluşturduğu değerler bütünüdür. Bu yüzden dünya tarihinde çok fazla siyasi yapı ve topluluk çeşitleri görebiliriz fakat medeniyet göremiyoruz. Bizim medeniyetimizin öngördüğü usul, Hz. Ömer'in Medine'den Kudüs'e getirdiği medeniyet ve usul üzerinedir" diye konuştu.



"Müslümanların diğer medeniyetler ile olan ilk teması Medine ile değil, Kudüs ile olmuştur"



"Kudüs'e girmek ilahi bir emirdir. Aynı zamanda peygamberi bir görevdir" diyen Biçkioğlu, "Bizler inancımızdan dolayı öyle bir medeniyete sahibiz ki, bulunduğumuz hiçbir yerde farklı kimlik ve oluşları yok saymamış ve saygı duymuşuz. Müslümanların diğer medeniyetler ile olan ilk teması Medine ile değil, Kudüs ile olmuştur. Dolayısı ile bizim Kudüs'e ihtiyacımız var. Dünyanın hiçbir yerinde bir Kudüs göremezsiniz. İslam dünyasında ise çok fazla Kudüs vardır. Antakya, Şam, Musul, İstanbul, Bosna öyledir. Kudüs bizim için bir ufuktur" dedi.



Ankaralıların geniş katılım sağladığı konferansın ikinci kısmında Musa Biçkioğlu katılımcılardan gelen soruları cevapladı. Kudüs ile başlayan "Medeniyetin Şehirleri" konferans dizisinin devamında Endülüs, İstanbul ve daha birçok medeniyete beşiklik etmiş kadim şehirler alanında uzman isimlerle konuşulmaya devam edilecek. - ANKARA

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