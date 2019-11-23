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Medeniyetler beşiği Ani

6 saat önce

Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan Kars'ın Arpaçay ilçesi yakınındaki Ani Örenyeri, 961-1045 yıllarında Pakraduni Hanedanlığı döneminde Ermeni hükümdarlarına başkentlik yaptı.

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Türkiye- Ermenistan sınırında yer alan Kars'ın Arpaçay ilçesi yakınındaki Ani Örenyeri, 961-1045 yıllarında Pakraduni Hanedanlığı döneminde Ermeni hükümdarlarına başkentlik yaptı. 11. ve 12. yüzyıla ait İslam mimarisi eserlerini de bünyesinde barındıran antik şehir, 3 yıl önce UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'ne dahil edildi.


İlk yerleşimin milattan önce 3 binli yıllara dayandığı ve Saka Türkleri, Sasaniler, Bagratlı Krallığı, Bizanslılar, Şeddat Oğulları Beyliği, Anı Gürcü Atabeyleri, Harzemşah Devleti, İlhanlılar, Selçuklular, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Osmanlı Devleti ile Rusların hüküm sürdüğü Ani, bölgeye çok sayıda turist çekiyor.


Antik şehirde, 1001 yılında yapılan Ani Katedrali, Prens Dikran Honents tarafından yaptırılan Surp Kirkor Kilisesi, 1064'te Selçuklu Sultanı Alparslan'ın yaptırdığı Ebul Menucehr Camisi antik kentte gelenlerin beğenisini topluyor.


Ani, 23 medeniyete ev sahipliği yaptı


Kurulduğu günden bu yana 23 medeniyete ev sahipliği yapan, aynı zamanda Kafkaslardan Anadolu'ya ilk giriş kapısı olan Ani, ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış aylarında ziyaretçilerin ilgi odağında. Ani'ye gelen yerli ve yabancı turistler, ören yeri ile tarihi Ebul Menucehr Camisi, Ani Katedrali, Amenaprgiç, Dikran Honentz ve Abugamir Pahlavuni kiliseleri gibi eserleri ziyaret ediyor.


Her mevsim doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla misafirlerini cezbeden ve sonbaharın son günlerine yaklaşılan şu dönemde de ilgi gören Ani'yi geçen yılın ilk 6 ayında 54 bin 610, bu yılın aynı döneminde de 70 bin 603 kişi gezdi.

Ermenistan, Arpaçay, Türkiye, Kars, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 03:06 
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