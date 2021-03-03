"Medeniyetler beşiği" olarak adlandırılan Ağrı, müzesine kavuşacak - Son Dakika

"Medeniyetler beşiği" olarak adlandırılan Ağrı, müzesine kavuşacak

03.03.2021 22:49

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, "Ağrı'nın güçlü tarihini anlatacak bir müzenin kentimize kazandırılması için çalışmalarımıza yerinde başladık.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, " Ağrı'nın güçlü tarihini anlatacak bir müzenin kentimize kazandırılması için çalışmalarımıza yerinde başladık." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ağrı'ya gelen Yavuz, valilik ve belediye ziyaretinin ardından Kültür ve Kongre Merkezi içerisindeki kütüphanede incelemelerde bulundu.

Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan ve İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ile müzeye dönüştürülmesi planlanan İl Halk Kütüphanesi'ne geçen Yavuz, ders çalışan öğrencilerle sohbet etti.

Müze projesi hakkında yetkililerden bilgi alan Yavuz, gazetecilere, Ağrı'nın kadim bir kent olduğunu ve bakanlık olarak kentte yapılan turizm ile tanıtım alanındaki çalışmaları incelemek için bölgeye geldiklerini söyledi.

Vali Varol ve Belediye Başkanı Sayan ile kentin kütüphane imkanları ve okuma salonları sayısının artırılmasına yönelik çalışma yaptıklarını anlatan Yavuz, şöyle konuştu:

"Ağrı'nın güçlü tarihini anlatacak bir müzenin kentimize kazandırılması için çalışmalarımıza yerinde başladık. Burası genç nüfusun çok olduğu ve üniversitesiyle çok dinamik bir şehir. Çok kısa bir süre önce Ağrı Dağı tırmanışa açıldı. Ağrı'nın turizm anlamında da önü çok açık çünkü dünyada Ağrı Dağ'ını bilmeyen yoktur. Ağrı Dağı zaten dünyanın en önemli destinasyonlarından bir tanesi. Ağrı Dağı'nın, turizme kazandırılmasıyla da kente sosyal ve ekonomik anlamda çok büyük bir katkısı olacak."

Yavuz, dağcılar ve sporcular başta olmak üzere herkesin Ağrı Dağı'na çıkacağını, Ağrı'nın hem kültürel hem de turizm anlamında büyük bir atılımın eşiğinde olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu müze çalışmamız kapsamında Ağrı'nın tarihçesini en etkin şekilde ve farklı boyutlarıyla anlatabilecek en iyi koleksiyonu bir araya getireceğiz. Diğer şehirlerde gerek müzelerimizin depolarında gerekse farklı şehirlerimizin müzelerinde Ağrı'ya ilişkin eserleri de amacımız buraya taşıyabilmek. Yurt dışındaki eserlerimizin Türkiye'ye iadesiyle ilgili mücadelemiz her zaman çok güçlü bir şekilde devam ediyor. Özellikle son 19 yılda çok fazla eserimizi Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri gibi ülkelerden getirdik. Geçen ay Macaristan'dan eserlerimizi getirdik. "

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, yurt dışındaki eserlerin Türkiye'ye getirilmesi noktasında Dışişleri ile İçişleri Bakanlıkları ve emniyet güçleriyle sıkı bir iş birliği içerisinde olduklarını sözlerine ekledi.

Beraberindekilerle İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'ne geçen Yavuz, halk ozanları ve dengbejleri dinledi.

Yavuz, Ağrı Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Hünerli Eller Sanat Çarşısı ve Konuk Evi'nin açılışını da gerçekleştirdi.

Özgül Özkan Yavuz, Ağrı Dağı, Turizm, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Medeniyetler beşiği' olarak adlandırılan Ağrı, müzesine kavuşacak - Son Dakika


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