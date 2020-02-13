Medeniyetler beşiği: "Patara" (2) - Son Dakika
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Medeniyetler beşiği: "Patara" (2)

6 saat önce

Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Patara Antik Kenti'nin günümüze kadar çok az kesintiyle devam eden bir tarih sarmalı olduğunu belirterek, "Burası, medeniyetlerin adeta beşiği, Anadolu'nun en özel kentlerinden birisi." dedi.

Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Patara Antik Kenti'nin günümüze kadar çok az kesintiyle devam eden bir tarih sarmalı olduğunu belirterek, "Burası, medeniyetlerin adeta beşiği, Anadolu'nun en özel kentlerinden birisi." dedi.

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı da olan Prof. Dr. Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi "Patara Yılı" ilan etmesine ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, kararın turizme önemli katkısının olacağına inandığını söyledi.

Geçen yıl antik kenti 300 bin kişinin ziyaret ettiğine işaret eden Işık, bu kararla rakamın 2020'de 1 milyonu bulmasını beklediklerini dile getirdi.

M.Ö. 1. yüzyılın ortalarında 23 kentten oluşan Likya Birliği'nin, Teke Yarımadasında Fethiye'den Antalya'ya uzanan bölgede egemenlik alanının bulunduğunu ifade eden Işık, Likyalıların Anadolu'da kendine özgü bir kültürünün olduğunu kaydetti.

"Patara'nın tarihi kesintisiz devam ediyor"

Antik Myra kentinin piskoposu, "Noel Baba" olarak da bilinen Aziz Nikolas'ın Patara'da doğduğunu anlatan Işık, şöyle konuştu:

"Din öğretisini burada almış. Patara'nın tarihi kesintisiz devam ediyor. Cem Sultan, babası Fatih'in emriyle Rodoslularla Patara Limanı'nda bir buluşma gerçekleştiriyor. Sultan 2. Abülhamid tarafından buraya telsiz telgraf istasyonu yapılmış. Günümüze kadar çok az kesintiyle devam eden bir tarih sarmalının içindeyiz. Burası, medeniyetlerin adeta beşiği, Anadolu'nun en özel kentlerinden birisi. Bu standartlarda bir kent her zaman karşımıza çıkmıyor. İnşallah UNESCO Miras Listesi'nde yer alacaktır."

"Çok önemli bir kent"

Işık, Patara'nın başkent olmasının dışında, çok fazla eser bulundurduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Likya Birliği'nin meclis binası burada. Deniz feneri ayağı kaldırılmayı bekliyor. Proje çalışmalarını tamamladık. İnşallah bu yıl içerisinde başlayacak. Tiyatrosuyla, İmparator Neron tarafından yaptırılan hamamıyla, dünyada eşi olmayan yol kılavuz anıtıyla çok önemli bir kent. Kentte 13 kilise bulunuyor. Hristiyanlık tarihi açısından da çok önemli. Limanıyla, deniz ticaretiyle Likya'nın dünyaya açılan kapısıydı."

Anadolu kültürünün tamamıyla kendine ait ve özgün olduğunu ifade eden Işık, "Tüm dünyada uygarlık adına bildiğimiz her şey bu coğrafyada yaratılmıştır. Göbeklitepesi, Troyası, Patarası ile Anadolu, uygarlıklar üreten bir coğrafyadır." ifadelerini kullandı.

Medeniyetler beşiği: Patara (2)

Havva İşkan Işık, Likya Birliği, Antalya, Likya, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:38 Kaynak: AA
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