Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos: "Dünyanın restart'a ihtiyacı var" - Son Dakika

Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos: "Dünyanın restart'a ihtiyacı var"

Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, "Kovid-19 bize yapmakta olduklarımızı yapmaya devam edemeyeceğimizi gösterdi.

Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos:

Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, "Kovid-19 bize yapmakta olduklarımızı yapmaya devam edemeyeceğimizi gösterdi. Herkese yararlı ve işe yarayan bir strateji geliştirebilmek için bir restart'a (yeniden başlama) ihtiyacımız var. Daha iyi bir dünya için yeni formüller bulmamız lazım." dedi.

Uluslararası İşbirliği Platformu'ndan (UİP) yapılan açıklamaya göre, dünyanın dengelerini altüst eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gündemdeki yerini koruyor. Salgın henüz bitmese de mevcut süreç, dünyada "yeni normal" olarak adlandırılıyor.


Söz konusu dönemde yeni dünya düzeni, küresel ekonomik sistemin geleceği ve salgın sonrasındaki sosyal hayat, UİP'in düzenlediği Webinar'da tartışıldı.

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, UİP İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin'in sorularını yanıtladı.


Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınının yarattığı hasardan ders çıkarması için dünyanın restart'a ihtiyacı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kovid-19 bize yapmakta olduklarımızı yapmaya devam edemeyeceğimizi gösterdi. Herkese yararlı ve işe yarayan bir strateji geliştirebilmek için bir yeniden başlamaya ihtiyacımız var. Daha iyi bir dünya için yeni formüller bulmamız lazım. Kovid-19'un yarattığı küresel krize hazırlıksız yakalandık. Uluslararası kuruluşlar bu süreçte başarısız kaldı. Dayanışmalarını ve sorumluluklarını paylaşmaya hazır değillerdi. Sosyal ve ekonomik engellerin üstesinden gelebilmek için finansal paketler ve iyileşme planları içeren pozitif bir program lazım.

Bir sonraki küresel kriz siber olacak. İletişimin olmadığı bir sokağa çıkma yasağı dönemi düşünemiyorum. BM Güvenlik Konseyi'nin sorunu, kriz sonrası kimin daha iyi bir konumda yer alacağı ancak asıl soru, insanlar için ne yapılacağı olmalı. Dünyanın yüzleştiği sorunlara ancak kapsamlı bir yaklaşımla çözüm üretilebilir. İnsanlığın artık 'küresel şuuru' oluşmalı. AB, bazı kısıtlamalarla yüzleşecek cesareti gösterirse geleceğinin parlak olabileceğini düşünüyorum. Üye ülkeler arasında yoğun iş birlikleri zaruri. Avrupa'nın artık harekete geçme zamanı."

"Medeniyetler İttifakı, yeni dönemde büyük önem arz edecek"

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış da salgın sonrası döneme ilişkin, "Artık hiçbir şeyin aynı olamayacağı bir dönemde güçlü ve sağlam planlar gerekiyor. Asıl soru, dünyanın nasıl yönetilmesi gerektiği... Nükleer güce, savaş ekipmanlarına ve her türlü zenginliğe sahip olan dünya, neredeyse en önemli unsur olan sağlığımızı elimizden almak üzere olan küçük bir virüse hazırlıksız yakalandı. Sağlık mutlaka en öncelik haline gelmeli." ifadelerini kullandı.

Uluslararası organizasyonlar ve hükümetlerin metodolojilerini değiştirmesi gerektiğini vurgulayan Bağış, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu süreçte yetersiz kaldılar. Eğer hepimiz bir iş birliği içinde olamazsak dünya hala risk altında demektir. AB; maske, dezenfektan ve diğer üye ülkelere yardımlar konusunda eksik ve yetersiz kaldı. BM sisteminin değişimi zaruri ancak değişim için Güvenlik Konseyi üyelerinin oy birliği gerekiyor.

Halihazırdaki sistem, dünyanın problemlerine cevap vermekte yetersiz. Yardım etmesi gerekenler, yardıma muhtaç hale geldiler. Medeniyetler İttifakı, yeni dönemde büyük önem arz edecek. İş birliklerine ve ittifaklara ihtiyacımız var. AB, kendini revize etmeli ve dönüşmeli. Bence artık Martin Luther King'in rüyası gerçekleştirilmeli. Fobilere ve ayrımcılığa karşı toplu mücadele verilmeli."

Miguel Angel Moratinos, Egemen Bağış, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 11:59 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos: 'Dünyanın restart'a ihtiyacı var' - Son Dakika Ekonomi

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