Medeniyetler Korosu, bu kez Azerbaycan için söyledi - Son Dakika

Medeniyetler Korosu, bu kez Azerbaycan için söyledi

09.10.2020 08:41
Medeniyetler Korosu, bu kez Azerbaycan için söyledi, System.String[]

ANTAKYA Medeniyetler Korosu üyeleri, Azerbaycan'a destek, milli birlik ve beraberlik mesajı vermek için bir araya gelerek 'Yaşa Azerbaycan ve Karabağ' türkülerini seslendirdi.

ANTAKYA Medeniyetler Korosu üyeleri, Azerbaycan'a destek, milli birlik ve beraberlik mesajı vermek için bir araya gelerek 'Yaşa Azerbaycan ve Karabağ' türkülerini seslendirdi.

Üç din ile altı farklı mezhebe mensup kişilerden oluşan ve dünyanın birçok yerinde sahne alarak birlik ve beraberlik mesajı veren Antakya Medeniyetler Korosu üyeleri, Antakya Medeniyetler Evi'nde bir araya gelerek, Azerbaycan ve Türk bayrağı önünde türküler seslendirdi.

Pandemi süreci dolayısıyla konserlere ara veren koro, seslendirdiği 'Yaşa Azerbaycan ve Karabağ' türkülerini kayıt altına alarak, dünyanın her yerine ulaştırmayı hedefliyor.'AZERBAYCAN BİZİM KARDEŞ ÜLKEMİZDİR'Antakya Medeniyetler Korosu Şefi Yılmaz Özfırat, Azerbaycan'ın kardeş ülke olduğunu veonlara bir nebze olsun destek olmak için böyle bir etkinlik düzenledikleri söyledi. Koronun içinde farklı dinlere, farklı etnik kökenlere mensup kişiler bulunduğunu, Hıristiyanların, Yahudilerin ve Müslümanların bir arada yaşama kültürünü göstermeye çalıştıklarını belirten Özfırat, koro üyelerinin tamamının Azerbaycan'ı desteklediğini dile getirdi. Azerbaycan kardeş ülke olduğunu aktaran Özfırat, "Kardeşlerimize destek olmak için onlara buradan iki tane güzel parça armağan etmek için toplandık. Parçaların bir tanesi 'Karabağ' isimli parçadır bir diğeri ise 'Yaşa Azerbaycan' isimli parçadır. Karabağ isimli parça uzun yıllar o bölgede söylenen bir parçadır. Yaşa Azerbaycan da, Azerbaycan'daki bütün askerlerin bildiği ve sevdiği parçalardandır. O yüzden bu iki manalı parçayı seçtik" dedi.'KARABAĞ'IN, ASIL SAHİBİ AZERBAYCAN'A BIRAKILMASINI İSTİYORUZ'Antakya Medeniyetler Korosu olarak çatışmaların acilen son bulmasını istediklerini söyleyen Özfırat, "Her gün haberlerde izlediğimiz ve basından aldığımız bilgiler sonucunda, olay sadece Karabağ'da geçmiyor. Ermenistan'ın artık Azerbaycan'ın içerisine de roketleri ve füzeleri attığını öğrendikçe de içimiz kan ağlıyor. O yüzden oradaki savaşın bir an önce bitmesini istiyoruz. Ermenilerin tekrar Ermenistan'a dönüp, Karabağ'ı esas sahibi olan Azerbaycan'a bırakmalarını istiyoruz" diye konuştu.HARUN CEMAL: BİZ AZERBAYCAN'I DESTEKLİYORUZAntakya Medeniyetler Korosu'nda ilk günden beri görev aldığını söyleyen Yahudi cemaati üyesi olan Harun Cemal ise Azerbaycan'ı desteklediklerini belirtti. Üç semavi dine ait olan Antakya Medeniyetler Korosu'nda yıllar boyunca yaşama, güzelliğe, sevmeye ve hepsinden önemlisi üç semavi dinin kardeşçe yaşadığının gösterdiklerini kaydeden Cemal, şunları söyledi: "Gündemde bir Azerbaycan Ermenistan savaşı var. Biz savaş olsun istemiyoruz. Dünyada hepimiz kardeşiz, savaş neden? Biz Azerbaycan'ı destekliyoruz. Karabağ Azerbaycan'ındır. Dolayısıyla asla böyle bir savaşın olmasını istemiyoruz. Yeter artık insanlar ölsün istemiyoruz."

Hıristiyan cemaati mensubu Diyana Beytaroğlu da Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan savaşın bir an önce son bulmasını istediklerini, Türkiye'de olduğu gibi herkesin kardeşçe, huzur içinde yaşamasını istediklerini dile getirdi.


Medeniyetler Korosu, bu kez Azerbaycan için söyledi
Medeniyetler Korosu, bu kez Azerbaycan için söyledi
Medeniyetler Korosu, bu kez Azerbaycan için söyledi
Medeniyetler Korosu, bu kez Azerbaycan için söyledi
Medeniyetler Korosu, bu kez Azerbaycan için söyledi
Medeniyetler Korosu, bu kez Azerbaycan için söyledi
Medeniyetler Korosu, bu kez Azerbaycan için söyledi
Medeniyetler Korosu, bu kez Azerbaycan için söyledi
Medeniyetler Korosu, bu kez Azerbaycan için söyledi
Medeniyetler Korosu, bu kez Azerbaycan için söyledi

Azerbaycan, Antakya, Karabağ, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Medeniyetler Korosu, bu kez Azerbaycan için söyledi - Son Dakika

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