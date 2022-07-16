Medeniyetler Korosu'nun ezgileri tarihi mekanlarda yankılanacak - Son Dakika
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Medeniyetler Korosu'nun ezgileri tarihi mekanlarda yankılanacak

16.07.2022 12:35

Semavi üç din ve altı farklı mezhebe mensup kişilerden oluşan Medeniyetler Korosu, Türkiye turnesi kapsamında tarihi mekanlarda konser vermeye hazırlanıyor.

Semavi üç din ve altı farklı mezhebe mensup kişilerden oluşan Medeniyetler Korosu, Türkiye turnesi kapsamında tarihi mekanlarda konser vermeye hazırlanıyor.

Türkiye'nin pek çok şehrinde düzenlenen yaz konserleriyle hayranlarıyla buluşan koro, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki tarihi mekanlarda vereceği konserlerin hazırlıklarını sürdürüyor.

Seslendirdiği Türkçe, Arapça, Fransızca, Almanca, İngilizce, Zazaca, Romanca, Azerice, Ermenice, Çerkezce başta olmak üzere 14 dilde ilahi ve türkülerle birlikte yaşama kültürünü anlatan koro, 23 Temmuz'da Van'da, 30 Temmuz'da Şırnak'ta müzikseverlerle buluşacak.

İmamdan papaza, manifaturacıdan ev kadınına kadar farklı meslek, mezhep ve dinlere mensup 200 kişiden oluşan koro, yaz turnesi kapsamında şu ana kadar Ankara, İzmir, Gaziantep ve Antalya'da olmak üzere 10 bin kişiye müzik şöleni yaşattı.

Koro, Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen Bulgaristan, Yunanistan ile Çek Cumhuriyeti konseriyle de müzik severlere sevilen şarkılarını seslendirecek.

"Farklı ülkenin insanlarına gemi içerisinde konser verdik"

Medeniyetler Korosu Derneği Başkanı ve koro şefi Yılmaz Özfırat, AA muhabirine, salgın sürecinin ardından erteledikleri konserlerine yeniden başladıklarını söyledi.

Farklı meslek gruplarından oluşan koronun 200 kişiden oluştuğunu aktaran Özfırat, yazın başladıkları turne kapsamında şu ana kadar 10 bin müzik severe keyifli anlar yaşattıklarını belirtti.

Türkiye'deki turne kapsamında 30 ilde konser vermeyi planladıklarını ifade eden Özfırat, şöyle konuştu:

"Yaz başından bu yana Ankara, İzmir, Gaziantep ve Antalya'da konserler verdik. Ege'deki konserlerimiz farklı platformlarda oldu. Kuşadası'nda iki konser verdik. Ülkemize kruvaziyer gemileriyle gelen farklı ülkenin insanlarına gemi içinde konser verdik. Çeşme Alaçatı'da Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) iş birliğiyle kız öğrencilerin okuması için düzenlenen etkinlikte sahne aldık. Önümüzdeki günlerde tarihi mekanlarda çok özel konserlerimiz olacak. Tarihi mekanlarda sanatseverlerle buluşacağız. İlki 23 Temmuz'da Van Valiliği ve Van Kültür ve Turizm Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştireceğimiz Akdamar Adası'nda olacak. Ardından Nuh'un gemisinin karaya oturduğu yer olarak bilinen Cudi Dağı eteklerinde olacak. Barış ezgilerimizi tarihi mekanlarda seslendireceğiz, Türkiye turnemiz dolu dizgin devam edecek."

Özfırat, yaz sezonunu konserlerini okulların açılmasıyla bitireceklerini belirtti.

-"Barış ve bir arada yaşama mesajı vermeyi hedefliyoruz"

Korist Diyana Beytaraoğlu da 5 yıldır koronun üyesi olduğunu ve farklı dillerde şarkılar seslendirdiklerini anlattı.

Koronun birlikte yaşama kültürünü tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Beytaraoğlu, "Seslendirdiğimiz şarkılarımız insanlar tarafından beğeniliyor. 14 dilde parça seslendiriyoruz, yaz konserlerimize insanların gösterdikleri ilgi bizleri çok mutlu ediyor. İnsanlar tarafından güzel karşılanmak ve olumlu geri dönüşler almak bizleri inanılmaz mutlu ediyor. Konserlerimizde insanlara her zaman barış ve bir arada yaşama mesajı vermeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Korist Cenk Özbaykal da koroyla iki yıldır sahneye çıktığını söyledi.

Hatay'da yaşadıkları duyguları yaymak için bu oluşumda yer aldığını aktaran Özbaykal, şunları kaydetti:

"Medeniyetler Korosu'nda bulunmanın Hatay'da yaşamaktan pek farkı yok. Biz Hatay'da yaşadığımız duyguları yaymak için bu oluşumun içerisindeyiz. Yazın turne kapsamında Çeşme, Alaçatı ve Kuşadası'nda konserle katıldım ve önümüzdeki konser programları içerisinde doğu illerine gideceğiz. Şırnak ve Van'da konserlerimiz olacak. Koro içinde yer aldığım için mutluyum. Gittiğimiz her yerde insanların sevgisiyle karşılaşıyoruz."

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Didim Amfi Tiyatro'da Yeşilçam Ezgileri Didim Amfi Tiyatro'da Yeşilçam Ezgileri 'MADENCİ KOROSU' DEMOKRASİ NÖBETİNDE 'MADENCİ KOROSU' DEMOKRASİ NÖBETİNDE
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Medeniyetler Korosu'nun ezgileri tarihi mekanlarda yankılanacak - Son Dakika

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