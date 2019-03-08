Medeniyetler Korosu Şehit Aileleri ve Gaziler İçin Sahne Aldı
1 saat önce
Hatay'da 3 semavi din ve 6 farklı mezhebe mensup insanlardan oluşan Antakya Medeniyetler Korosu'nun kadın üyeleri, şehit aileleri ve gazilere konser verdi.
Hatay
'da 3 semavi din ve 6 farklı mezhebe mensup insanlardan oluşan Antakya
Medeniyetler Korosu'nun kadın üyeleri, şehit aileleri ve gazilere konser verdi.
Hatay Kültür Merkezi'ndeki konserde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla koronun kadın üyeleri sahneye çıktı.
Koro şefliğini Berna Özfırat'ın yaptığı konserde çeşitli türkü ve ilahiler seslendirildi.
Konsere şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra Hatay Vali Yardımcısı Aydın
Tetikoğlu, Hatay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ali Sandıkçı da katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:40 Kaynak: AA
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