Medeniyetler şehri Hatay'ın müze ve ören yerlerine ziyaretçi ilgisi - Son Dakika

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve sahip olduğu zenginliği müzelerindeki eserlerle ziyaretçiyle buluşturan Hatay'daki arkeoloji müzesini, 7 ayda yurt içi ve dışından 140 bin kişi ziyaret etti.

Anadolu'nun ilk camisi Habib-i Neccar, dünyanın ilk mağara kilisesi St. Pierre, dünyanın en büyük mozaik koleksiyonunun sergilendiği müzeler arasında yer alan arkeoloji müzesi ve 5 döneme ait eserlerin bulunduğu müze-otel konseptine sahip Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi ile dikkati çeken kent, ziyaretçilerini adeta geçmişe yolculuğa çıkarıyor.

Tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilmesiyle öne çıkan Hatay, birbirinden lezzetli yemek ve tatlılarıyla da ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, medeniyetler ve mozaikler şehri Hatay'ın tarihi ve kültürel zenginlikleriyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin önemli uğrak yerlerinden biri olduğunu söyledi.

Kente gelenlerin müzeler başta olmak üzere St. Pierre Kilisesi, St. Simon Manastırı'nı ziyaret ettiğini dile getiren Ersoy, "Müze ve ören yerlerimizin yurt içinden ve dışından ziyaretçileri oldu. Yılın 7 aylık zaman diliminde yerli turistlerin yanı sıra Almanya, Meksika, Japonya, Güney Kore ve Romanya'dan 140 bin kişiyi ağırladık. Türkiye'nin hemen her bölgesinden müze ve ören yerlerimizi görmek için gelen vatandaşlarımız oldu." diye konuştu.

"Gezdikçe daha çok büyüleyen bir yapısı var"

Ayvalık'tan gelerek arkeoloji müzesini ziyaret eden Zeynep Ünal da kentin tarihi dokusuna hayran kaldığını ifade etti.

Şehrin birçok yerini gezdiğini ve çok beğendiğini anlatan Ünal, herkesin bu güzellikleri görmesini istedi.

Ankara'dan gelen Gazi Erdem de Hatay'daki müzelerden büyülendiğini, her noktasının tarih koktuğunu aktararak, "Gezdikçe daha çok büyüleyen bir yapısı var. Hatay, görülmesi gereken önemli tarihi mekanları içinde barındırıyor. Buraya ilk kez geliyorum ve çok beğendim, ilerleyen dönemlerde yeniden gelmek isterim. Herkesin gelip görmesi gereken bir yer." ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan Selda Şivetoğlu, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan kente hayran kaldığını belirtti.