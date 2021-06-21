Son dakika haber! Medeniyetler şehri Hatay, yeni turizm yatırımlarıyla ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika

Tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan, deniz, yayla, inanç ve gastronomi turizmiyle dikkati çeken Hatay, son yıllarda yapılan yatırımlarla yerli ve yabancı ziyaretçi sayısını daha da arttırmayı hedefliyor.

Tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle adından söz ettiren kent, sinema müzesi, yat limanı, sahil yolu, dalış merkezi projeleriyle turizm pastasından aldığı payı arttırmak istiyor.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine, kentin kültürüyle, tarihiyle, gastronomisiyle ve turizmiyle çok güzel değerlerinin bulunduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede yaptıkları çalışmalarla öncü illerden biri olduklarını hatırlatan Doğan, bu süreçte hem esnafın hem de kente gelmek isteyenlerin büyük bir özlem içerisinde olduğunu kaydetti.

Doğan, gelecek aylarda maskeden kurtulmayı ümit ettiklerini belirterek "Tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. Herkesi Hatay'a davet ediyoruz. Geldiklerinde kentin lezzetli yemekleriyle, tarihiyle, kültürüyle tanışacaklar. Güzel vakit geçirecekler ve mutlu bir şekilde evlerine, memleketlerine döneceklerdir." diye konuştu.

"Sahil yolu, Hatay'a ciddi manada turizm lokasyonu oluşturdu"

Hatay'ın turizmiyle ilgili yaptıkları çalışmaları anlatan Doğan, Samandağ-Arsuz sahil yolunun geçen yıl tamamlanarak kentin turizmine katkı sağlamaya başladığını belirtti.

Akdeniz manzaralı sahil ve bisiklet yolunun Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi ağırladığını aktaran Doğan, şöyle devam etti:

"26 kilometrelik turizm yolumuz dünyanın her tarafından merak ediliyor. Geçen hafta Almanya Münih'ten bir turizm dergisi yolun görsellerini istedi. Sahil yolu, Hatay'a ciddi manada turizm lokasyonu oluşturdu. Yine İskenderun-Arsuz arasında Madenli Yat Limanı ve Su Sporları Merkezi yaptık. Bu hafta içerisinde tüm çalışmaları tamamlandı. Şu anda 70 yatı, limanımıza bağladılar. Kentte yıllardır konuşulan Hatay Deniz Otobüsünün (HADO) kullanılacağı limanda çalışmalar devam ediyor. Onlar da kısa süre içerisinde faaliyetlerine başlayacaklar."

Eski meclisteki restorasyon çalışmaları tamamlandı

Antakya'nın en önemli lokasyonlarından birisi olan eski Hatay Devleti Meclis binası ve Adalı Konağı ile ilgili restorasyon çalışmalarının tamamlandığına da dikkati çeken Vali Doğan, burayı temmuz ayında Hatay'ın ana vatana katıldığı tarihte hizmete açmayı planladıklarını söyledi.

Sinema müzesi projesi

Doğan, turizm çalışmaları kapsamında Reyhanlı ilçesindeki "Kibar Feyzo" filmi ve "Asi" dizisi başta olmak üzere birçok filmin çekimlerinin yapıldığı konağın sinema müzesine dönüştürülmesi için kamulaştırıldığını kaydetti.

Burada sinema müzesinin yanı sıra dizi veya sinema filmi çekmek isteyenler için de uygun ortamın oluşturulacağını aktaran Doğan, "Projesi tamamlanmak üzere. Hızlı bir şekilde, bu yıl içerisinde restorasyonu tamamlayarak hizmete sunmak istiyoruz. Bu konak çok önemli bir değer, eğer müdahale etmemiş olsaydık, birkaç yıl içerisinde burası yıkılmış hale dönecekti. Buranın hatırası sadece Hatay'da değil, tüm Türkiye'de var. Burası Türkiye'de güzel bir heyecan oluşturdu." diye konuştu.

Karamağara'ya dalış merkezi

Doğan, dünyanın en güzel koylarından biri olan Yayladağı ilçesindeki Karamağara'da Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle dalış merkezi yapılacağını, bu konuda finansmanın hazır olduğunu belirtti.

Kırıkhan ilçesindeki Gölbaşı Gölü'nde bir çalışma yaptıklarını aktaran Vali Doğan, çevre düzenlemesiyle buranın insanların güzel vakit geçirebileceği bir yer haline getirilmesi için çalıştıklarını sözlerine ekledi.