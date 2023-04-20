Medeniyetler Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Gündoğdu: Dayanıklı konut farkındalığı gündemde tutulmalı - Son Dakika
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Medeniyetler Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Gündoğdu: Dayanıklı konut farkındalığı gündemde tutulmalı

20.04.2023 23:07
Medeniyetler Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Gündoğdu: Dayanıklı konut farkındalığı gündemde tutulmalı

Medeniyetler Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Gündoğdu, deprem sonrası konut taleplerindeki değişimler ve sektördeki gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ahmet Gündoğdu, "Dünya Bankası'nın hesaplarına göre, Türkiye'de mevcut yapı stokunun depreme dayanıklı olarak yenilenmesinin ve konutların güvenli hale getirmenin maliyeti yaklaşık 9 trilyon Türk lirası. Dayanıklı konut farkındalığını gündem tutmalıyız." dedi.

Medeniyetler Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Gündoğdu, deprem sonrası konut taleplerindeki değişimler ve sektördeki gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ahmet Gündoğdu, " Dünya Bankası'nın hesaplarına göre, Türkiye'de mevcut yapı stokunun depreme dayanıklı olarak yenilenmesinin ve konutların güvenli hale getirmenin maliyeti yaklaşık 9 trilyon Türk lirası. Bu rakam, konutların depreme dayanıklı olarak inşa edilmesinin önemini gözler önüne seriyor. Dayanıklı konut farkındalığını gündemde tutmalıyız" dedi.

Medeniyetler Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Gündoğdu: Dayanıklı konut farkındalığı gündemde tutulmalı

"DAYANIKLI KONUTLAR ÜRETECEĞİZ"

Gündoğdu, "Deprem insanların her ne kadar alışkanlıklarını değiştirse de konfor, konum ve dekorasyon gibi detaylara da özen göstermeye devam ediyoruz. Yapacağımız projelerde de bunlardan ödün vermeyeceğiz. 'Medeniyetler Çengelköy' projesinde olduğu gibi konut alacak olan insanların bütün ihtiyaçlarını karşılayacak, rahat edebilecekleri, konforlu ve dayanıklı konutlar üretmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Medeniyetler Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Gündoğdu: Dayanıklı konut farkındalığı gündemde tutulmalı
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