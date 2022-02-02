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Medeniyetlerin beşiği Harput kar yağışıyla beyaza büründü - Son Dakika

Medeniyetlerin beşiği Harput kar yağışıyla beyaza büründü

02.02.2022 15:14
Medeniyetlerin beşiği Harput kar yağışıyla beyaza büründü

Elazığ'ın Harput Mahallesi'nde medeniyetlerin izini taşıyan tarihi yapıların karla kaplanması fotoğrafik görüntüler ortaya çıkardı.

Elazığ'ın Harput Mahallesi'nde medeniyetlerin izini taşıyan tarihi yapıların karla kaplanması fotoğrafik görüntüler ortaya çıkardı.

UNESCO "Dünya Geçici Miras Listesi"ne kabul edilen, yazılı kaynaklara göre 4 bin yıllık medeniyet ve kültürün buluşma noktası olan tarihi Harput Mahallesi, tarihi ve doğal güzellikleri ile kentin turizm anlamında öne çıkan mekanları arasında yer alıyor.

Harput Mahallesi'nde açık hava müzesini andıran tarihi yapılar karla kaplandı.

Kar manzarası Harput Kalesi, Ulu Cami, Esadiye, Alacalı, Sara Hatun, Kurşunlu ve Ağa camileri ile Meryem Ana Kilisesi, türbeler, konaklar ve hamamlar ile Buzluk Mağarası ve Ölbe Vadisi gibi doğal oluşumlarda ayrı bir görsel güzellik oluşturdu.

Kentte kış aylarında zaman zaman etkili olan ve tarihi Harput Mahallesi'nden izlenebilen, kent merkezi ve Keban Baraj Gölü'nün üzerini örten sis tabakası oluşturduğu manzara ile ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Tarihi dokusu ve doğal güzellikleri ile her mevsim farklı bir güzelliğe bürünün Harput, kış aylarında yağan kar ile çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

"Harput beyaz gelinliği giydi"

Harput Mahallesi Muhtarı Zülküf Demirpolat, AA muhabirine, kentte son bir aydır etkili olan kar yağışı ile hasret kaldıkları kar manzarasına kavuştuklarını söyledi.

Kentin yüksek kesiminde yer alan mahallede kar kalınlığının yer yer yarım metreye ulaştığını ifade eden Demirpolat, "Vatandaşlar olarak büyük bir beklenti içerisindeydik. Allah'a çok şükür beklediğimiz kar yağdı. Tarımla uğraşanlar için de kar hayat demek." dedi.

Demirpolat, kar yağışının ardından belediye ekiplerinin özverili çalışması sonucu tarihi mahallede kapanan tüm yolların açıldığını, ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını belirtti.

Harput'a kar manzarasının ayrı bir yakıştığını dile getiren Demirpolat, "Harput bembeyaz oldu. Harput beyaz gelinliği giydi. Son 10 yılın en yoğun karı yağdı. Tüm vatandaşlarımızı Harput'u görmeye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Medeniyetlerin beşiği Harput kar yağışıyla beyaza büründü
Medeniyetlerin beşiği Harput kar yağışıyla beyaza büründü
Medeniyetlerin beşiği Harput kar yağışıyla beyaza büründü
Medeniyetlerin beşiği Harput kar yağışıyla beyaza büründü

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Harput, Turizm, Elazığ, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Medeniyetlerin beşiği Harput kar yağışıyla beyaza büründü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Medeniyetlerin beşiği Harput kar yağışıyla beyaza büründü - Son Dakika
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