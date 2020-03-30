Medeniyetlerin beşiği Harput sessizliğe büründü - Son Dakika
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Medeniyetlerin beşiği Harput sessizliğe büründü

6 saat önce

Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan kararla turistik amaçlı ziyarete kapatılan tarihi Harput mahallesi sessizliğe büründü.

Medeniyetlerin beşiği Harput sessizliğe büründü, System.String[]

Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan kararla turistik amaçlı ziyarete kapatılan tarihi Harput mahallesi sessizliğe büründü.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) "Dünya Geçici Miras Listesi"ne kabul edilen, yazılı kaynaklara göre 4 bin yıllık medeniyet ve kültürün buluşma noktası olan tarihi Harput mahallesi, tarihi ve doğal güzellikleri ile kentin turizm anlamında öne çıkan mekanları arasında yer alıyor.

Yeni tip koronavirüs salgınını önleme çalışmaları kapsamında, İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelgenin ardından, Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında kurulan İl Pandemi Kurulu kararıyla başta tarihi Harput mahallesi olmak üzere insanların yoğunluk gösterdiği ören yerleri ile mesire ve piknik alanlarında, balık tutmak, piknik yapmak, spor ve yürüyüş gibi faaliyetler yasaklandı.


Yapılan çağrılara vatandaşların uyması sonucunda, hafta sonları binlerce kişiyi ağırlayan mahalle, adeta terk edilmiş görünümü aldı.

Mahalle muhtarı Zülküf Demirpolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle ülke olarak zor günler yaşadıklarını, bu süreci en iyi, devletin almış olduğu tedbirlere uyarak atlatabileceklerini belirtti.

"Tarihi beldemiz bugüne kadar böyle bir sessizlik yaşamadı"

Mahallenin; Harput Kalesi, Ulu Cami, türbeler, Meryem Ana Kilisesi, Buzluk Mağarası ve Ölbe Vadisi gibi tarihi yerlerinin yanı sıra kültürel ve doğal güzellikleri ile yılın her mevsiminde, özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğradığını ifade eden Demirpolat, "Günde binlerce insanı ağırlayan Harput'umuzda salgından dolayı hiç kimse yok. Biz bu anlamda devletin yapmış olduğu çağrılara uyarak duyarlılık gösteren herkese teşekkür ediyoruz. Geçen hafta günde giriş çıkış yapan araç sayısı 5-6 bin arasındaydı. Bugüne kadar böyle bir sessizlik yaşamamıştık." diye konuştu.

Demirpolat, jandarma ekiplerinin, hem devriye görevi ile hem de mahalle girişinde uygulama yaparak, durdurulan araçlardaki yolcu ve sürücüleri koronavirüs tedbirleri kapsamında uyardığını, alınan tedbirlere herkesin uyması için özveriyle çalıştığını sözlerine ekledi.


"Cumhurbaşkanımız 'çıkmayın' diyor, çıkmamalıyız"


Mahalle sakinlerinden Osman Kökçü de koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararların, salgının yayılmasını önleme açısından önemli olduğunu dile getirdi.


İnsana değer veren herkesin bu kararlara uyması gerektiğini vurgulayan Kökçü, şöyle konuştu:


"İnsanımız gerçekten zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalı. Bizim bir ikametimiz burada olduğu için gidip gelmek durumundayız, zaruri ihtiyaçlar dışında çıkılmamalı. Cumhurbaşkanımız aslında burada kısıtlamayı mecburi tutmadan yumuşak bir dille uyardı ama şimdi hepimizin şöyle bir tecrübesi de var: Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz'da nasıl 'çıkın' dediyse, herkes sokağa çıktı ise şimdide 'çıkmayın' diyor, çıkmamalıyız."


Tarihi Sara Hatun Camisi müezzin kayyımı Yahya Gecekuşu ise salgının son bulması için herkesin devletin koymuş olduğu tedbirlere uyması gerektiğini vurgulayarak, "Yapılan uygulamalar tamamen doğrudur, salgının önlenmesi için bu tedbirler gereklidir. Harput'un şu an ki durumuna baktığımızda genel olarak büyük bir çoğunluğun uyduğunu memnuniyetle görüyoruz." dedi.

Elazığ, Harput, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 11:26 Kaynak: AA

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