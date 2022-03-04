Medeniyetlerin beşiği Harput tekrar beyaza büründü, kartpostallık görüntüler oluştu - Son Dakika
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Medeniyetlerin beşiği Harput tekrar beyaza büründü, kartpostallık görüntüler oluştu

04.03.2022 10:32
Medeniyetlerin beşiği Harput tekrar beyaza büründü, kartpostallık görüntüler oluştu

Elazığ'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, bin 200 rakımlı tarihi Harput Mahallesinde tekrar beyaz gelinliğini giydi.

Elazığ'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, bin 200 rakımlı tarihi Harput Mahallesinde tekrar beyaz gelinliğini giydi. Kar altına kalan tarihi yapılar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı kar yağışı, Elazığ'ın yüksek kesimlerinde kendini gösterdi. Etkili olan kar yağışıyla birlikte medeniyetler beşiği bin 200 rakımlı tarihi Harput Mahallesi tekrar beyaz gelinliğini giydi. Mahallede bulunan Urartu Krallığı tarafından yapılan Harput Kalesi, Pisa kulesinden bile fazla eğik olduğu tescillenen Ulu Cami minaresi, türbeleri gibi bir çok tarihi yapı kar ile birlikte izlenmesi keyif veren görüntüler oluşturdu. UNESCO Dünya Geçici Miras Listesine kabul edilen ve dron ile görüntülenen Harput'ta kartpostallık görüntüler oluştu.

Harput'un güzide yerlerinden bir tanesi olduğunu belirten Velat Çakan, "Elazığ'ın göz bebeği dediğimiz bir yer. Manzarası ve tarihi eserleri ile Elazığ'ın göz bebeği. Kar yağdığında daha bir güzel oluyor. Tarihi yerleri daha çok ortaya çıkıyor. Eğik minaresi, kalesi ve türbeleriyle anlatılmaz yaşanır. Harput gerçekten çok güzel bir yer. Gelmeyenlere tavsiyem mutlaka Harput'u görmeleri gerekiyor. Mart'ta bile Harput'ta bereket yağıyor. Şehir merkezinde kar olmasa bile Harput'ta Mart'ta olsa Nisan'da olsa kar yağıyor" dedi. - ELAZIĞ

Medeniyetlerin beşiği Harput tekrar beyaza büründü, kartpostallık görüntüler oluştu
Medeniyetlerin beşiği Harput tekrar beyaza büründü, kartpostallık görüntüler oluştu
Medeniyetlerin beşiği Harput tekrar beyaza büründü, kartpostallık görüntüler oluştu
Medeniyetlerin beşiği Harput tekrar beyaza büründü, kartpostallık görüntüler oluştu
Medeniyetlerin beşiği Harput tekrar beyaza büründü, kartpostallık görüntüler oluştu
Medeniyetlerin beşiği Harput tekrar beyaza büründü, kartpostallık görüntüler oluştu
Medeniyetlerin beşiği Harput tekrar beyaza büründü, kartpostallık görüntüler oluştu
Medeniyetlerin beşiği Harput tekrar beyaza büründü, kartpostallık görüntüler oluştu
Medeniyetlerin beşiği Harput tekrar beyaza büründü, kartpostallık görüntüler oluştu
Medeniyetlerin beşiği Harput tekrar beyaza büründü, kartpostallık görüntüler oluştu
Medeniyetlerin beşiği Harput tekrar beyaza büründü, kartpostallık görüntüler oluştu
Medeniyetlerin beşiği Harput tekrar beyaza büründü, kartpostallık görüntüler oluştu

YORUMLAR
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Meteoroloji, Elazığ, Harput, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Medeniyetlerin beşiği Harput tekrar beyaza büründü, kartpostallık görüntüler oluştu - Son Dakika


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