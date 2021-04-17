Medeniyetlerin kesişme noktası Edirne'nin 2022 hedefi 10 milyon turist - Son Dakika

Dünya genelindeki aşılama çalışmaları ve Kovid-19 salgınının etkilerinin azalmasıyla medeniyetlerin kesişme noktası Edirne'ye gelecek yıl 10 milyon turist çekmek hedefleniyor.

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği (ETTDER), kentin plaka kodu olan "22" ve aynı zamanda Edirne'nin kurtuluşunun 100. yılı olmasından da esinlenerek "2022 Edirne Yılı" için çalışmalara başladı.

Sınırların, nehirlerin, kültürel mirasın, birçok uygarlığın, savaşların ve barışın buluştuğu, Osmanlı'ya bir asra yakın başkentlik yapmış kadim şehrin turizm potansiyelini artırmak ve kente daha çok turizm çekmek için gelecek yıl 22 tanıtıcı başlık altında etkinlikler gerçekleştirilecek.

Çalışmalarla Trak, Roma, Bizans ve Osmanlı medeniyetlerinin izlerinin canlı olarak yaşandığı kentin, ulusal ve uluslararası alanda daha çok tanıtılması hedefleniyor.

ETTDER Başkanı Bülent Bacıoğlu, AA muhabirine, kentin tarihi, kültürel ve doğal potansiyelinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Edirne'nin önemli bir turizm şehri olduğunu, önemli değerlerini turizmle bağdaştırmak ve cazibesini artırmak için çalışmalar yaptıklarını anlatan Bacıoğlu, "Edirne'de her gün yeni bir kültürel ve tarihi değeri buluyoruz. Bunları turizmle ilişkilendiriyoruz. Turizm Haftası'nı turizmciler olarak yine buruk kutluyoruz. Biz çalışmalarımızı gelecek yıllara dönük yapmaya devam ediyoruz. Bu anlamda 2022'den çok umutluyuz. Aşı süreci ve benzeri sağlık tedbirleriyle 2022'ye çok iyi performansla gireceğimizi düşünüyoruz." dedi.

" İlhan Koman'la ilgili önemli etkinlikler yapacağız"

Gelecek yıl kentin turizm potansiyelini artırmaya yönelik etkinlikler yapılacağını anlatan Bacıoğlu, şöyle devam etti:

"Dünyaca ünlü heykeltıraş İlhan Koman'la ilgili önemli etkinlikler yapacağız. Karaağaç kültürünü çok değerli buluyoruz. Oradaki sebze-meyve üretimine ve Karaağaç'ın geçmişten gelen çok kültürlü yapısını tanıtmak istiyoruz. Yine aynı şekilde dünya tarihine yön vermiş Edirne Savaşı'nın turizm açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Müzik ve spor etkinlikleri, sempozyumlar ve kültürel etkinliklerle 2022'yi çok değerli kılmayı düşünüyoruz."

Kovid-19 salgını gölgesinde 2 yıldır dünya genelinde turistik faaliyetlerinin aksadığına dikkati çeken Bacıoğlu, 2022'de salgının etkilerinin azalmasıyla Edirne'nin milyonlarca turisti ağırlayacağını dile getirdi.

Edirne'nin turizmden aldığı payın artması için çalıştıklarını aktaran Bacıoğlu, şunları kaydetti:

"Salgın sürecini bir kenara bırakırsak Edirne, dünyanın en çok turist çeken kentlerinden biri. Normal şartlarda 5 milyondan fazla turistin ziyaret ettiği bir şehir. Avrupa'ya açılan sınır kapılarının olması, alışveriş, kültür ve doğa turizminden dolayı şehrimize ziyaretçiler çok ilgi gösteriyor. 2022 yılında sağlık açısından her şey yolunda giderse bu etkinliklerin yanı sıra 2 yıllık bir durağanlıktan sonra 10 milyon turistin Edirne'ye geleceğini umuyoruz. Bu yönde hazırlıklarımıza başladık. Çünkü insanlar 2 yıldır gezmedi, durağan kaldı ve biz de '2022 Edirne Yılı' temasıyla yapacağımız çalışmalarla ziyaretçileri kente çekeceğiz."