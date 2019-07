Media Summit'te veri ve yeni teknolojilerin güç verdiği "etki" tartışıldı

"Impact" teması ile 27-28 Haziran tarihlerinde Bomontiada'da düzenlenen organizasyonda "Veri ve Yeni Teknolojiler" ile "İnsan ve Hikayeleştirme" konularında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Reklamcılık Vakfı tarafından, Reklamverenler Derneği işbirliğiyle Ciner Medya Grubu (Habertürk – Bloomberg HT – Show TV) ana sponsorluğunda düzenlenen Media Summit Türkiye, Impact/Etki temasıyla 27-28 Haziran 2019 tarihlerinde Bomontiada'da gerçekleştirildi. Markalar ile medyayı düşünen, planlayan ve yönetenleri bu yıl 6. kez buluşturan Media Summit'te "Data and New Technologies (Veri ve Yeni Teknolojiler)", "Human and Storytelling (İnsan ve Hikayeleştirme)" konularında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Reklamcılık Vakfı Başkanı Ömür Kula ve Reklamverenler Derneği Başkanı Ahmet Pura ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda Ömür Kula, "Medya Summit 2019 mecrasından, araştırmasına, inovatif oluşumlarından, yaratıcı ekiplere kadar, hem piyasayı hem de sivil toplumu bir kez daha bir araya getirdi ve rekabeti birliktelikle harmanladı. RVD Başkanı Sayın Ahmet Pura'nın ve çok değerli yönetim kurulu ekibinin yüreklendirmesine, acık işbirliğine ve her adımda yanımızda olmalarına hem sahsım hem de tüm arkadaşlarım adına müteşekkirim" dedi. "Reklamcılık Vakfı Yönetim Kurulu olarak medyanın kimi zaman hepimizi karsı karsıya getiren tüm tartışmalı boyutlarına rağmen bizi buluşturan ve birlikte gelişmek ve geliştirmek için müthiş bir fırsat sunan bir platforma sahip olmanın öneminin farkındayız" açıklamasını yaptı.

Reklamverenler Derneği Başkanı Ahmet Pura ise sektörde birlik çağrısı yaparak "Mecralarda her türlü altyapı ve yatırım varken, tüm ajanslarda bilgi birikimi ve inovasyon yüksekken, reklamverenlerde marka zenginliği ve vizyon mükemmelken, bu potansiyelin nasıl daha iyi kullanılabileceğinin yanıtını tüm paydaşlar kolaylıkla verebilmelidir. Giderek daha fazla açıklık ve şeffaflığın gerektiği bir dünyada sürdürülebilir bir medya ekosistemi için yapılması gerekenlerin başında "güçlü bir beraberliğin sağlanması geliyor" dedi.

Veri ve yeni teknolojilerin güç verdiği "etki" tartışıldı

Media Summit Türkiye kapsamında toplam 20 oturum gerçekleştirildi. Organizasyonda 400 tekil katılımcı, 48 konuşmacı yer aldı. Alanında uzman isimlerin yanı sıra Impact by Data and New Technologies ve Impact by Human and Storytelling konularında söyleyecek değerli sözleri olan ajans ve medya temsilcileri, reklamverenler, akademisyenler ile yerli ve yabancı konuşmacılar söz aldı.İki gün boyunca süren organizasyonda veri ve yeni teknolojilerin güç verdiği etki tartışılırken; "AI" etkisi, iletişimin kodlara dönüştürülmesi fikirleri, pazarlamanın daha da bilimsel ele alınmaya doğru evrildiği metodlar masaya yatırıldı. İnsan ve onun yarattığı hikayeler etrafında ise etkinin internette içerik yaratırken sınırları, hukuku, zorbalık yarattığı durumlar, etik unsuru, "AI" karşısında mücadelesini güçlendiren gerçek insan kullanımı, değişen tüketici tavrının yarattığı etkiler ve empati planlanması konuşuldu. Etkinlik kapsamındaki konuşma, panel ve oturumlarda; Reklamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Impact On Action, Meaningful Brands Report, Data Odaklı Kişisel Pazarlama Devrimi, Hybrid Dünya Hybrid Çözümler, Dolaysız Marka Ekonomisi, Geleceğin Dünyasında İnsan Ve Toplum İçeriği, Impact By Human and Storytelling, Medya Planlama Ekosisteminin Veri Bilimi ve Analitiği, Dijitalde Güvenli Reklam, İzleyici Ölçümünde Yeni Trendler, Data And Storytelling In Ooh, DCO ve Yaratıcı Çözümler, Social Impact and Communication ile Cyberbullying gibi konular ele alındı, "Medya 2030 Yılında Datadan Nasıl Etkilenecek?" sorusu soruldu.