Son Dakika Haberleri: MediaMark'tan "Bekarlar Günü" kampanyası
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MediaMark'tan "Bekarlar Günü" kampanyası

8 saat önce

MediaMarkt, Bekarlar Günü kapsamında 8-11 Kasım'da cep telefonlarından televizyonlara, beyaz eşyadan bilgisayarlara kadar çok sayıda kategoride indirim sunacak.

MediaMark'tan

MediaMarkt, Bekarlar Günü kapsamında 8-11 Kasım'da cep telefonlarından televizyonlara, beyaz eşyadan bilgisayarlara kadar çok sayıda kategoride indirim sunacak.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, tüm dünyada Bekarlar Günü olarak kutlanan 11 Kasım'a özel sunduğu fırsatlarla teknolojiseverleri sevindirecek.

Akıllı telefonlarda yüzde 20, notebooklarda yüzde 16, LED TV'lerde yüzde 22, kişisel bakım ürünlerinde yüzde 40'a varan indirimler 8-11 Kasım'da uygulanacak. Bekarlar Günü kampanyası tüm MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr'de 11 Kasım'a kadar sürecek.

Kampanya kapsamında sunulan ürünlerde Paraf ve Worldcard'a peşin fiyatına 12 ay taksit imkanı ve Denizbank garantisiyle birlikte 36 aya varan vadelerle kredi fırsatı da bulunuyor.

Bekarlar, TV, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:44 Kaynak: AA
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