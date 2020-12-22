MediaMark'tan burçlara göre hediye rehberi - Son Dakika

MediaMark'tan burçlara göre hediye rehberi

22.12.2020 12:43
MediaMark'tan burçlara göre hediye rehberi, System.String[]

Hediye bulucu uygulamalarıyla teknolojiseverlerin işini kolaylaştıran MediaMarkt, şimdi de yılbaşına özel "Astrolog Ayşegül Aydın ile Burçlara Göre Hediye Rehberi" uygulamasını devreye alıyor.

Hediye bulucu uygulamalarıyla teknolojiseverlerin işini kolaylaştıran MediaMarkt, şimdi de yılbaşına özel "Astrolog Ayşegül Aydın ile Burçlara Göre Hediye Rehberi" uygulamasını devreye alıyor.

MediaMarkt'dan yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt, 2021 yılına özel hayata geçirdiği uygulama ile 12 farklı burçtan kadın ve erkeğe özel hediye alternatifleri sunuyor.

Her geçen gün eğlenceli içeriklerle tüketicileriyle buluşan MediaMarkt, 2021 yılını karşılamaya hazırlanılan bugünlerde sevdiklerine hangi hediyeyi alacaklarına karar veremeyen teknolojiseverlerin imdadına yetişiyor. Buna göre çeşitli özel günlerde hediye bulucu uygulamalarıyla teknolojiseverlerin işini kolaylaştıran MediaMarkt, şimdi de yılbaşına özel Astrolog Ayşegül Aydın ile Burçlara Göre Hediye Rehberi uygulamasını devreye alıyor.

MediaMarkt, mediamarkt.com.tr üzerinden 12 farklı burcun kadın ve erkeğine özel hediye fırsatları sunuyor. Farklı fiyat aralıklarıyla sunulan hediye önerilerine Hediye Rehberi üzerinden ulaşılabiliyor.

Burçların özelliklerine yönelik hazırlanan çalışmada; "Telaşlı Koç Kadını, Aceleci Koç Erkeği, Değişime Hazır Boğa Kadını, Rahatına Düşkün Boğa Erkeği, Araştırmacı İkizler Kadını, Çok Yünlü İkizler Erkeği, Koruyucu Yengeç Kadını, Yenilikçilik Peşinde Yengeç Erkeği, Güçlü Aslan Kadını, Profesyonel Aslan Erkeği, Titiz Başak Kadını, Planlı Başak Erkeği, Neşeli Terazi Kadını, Eğlenceli Terazi Erkeği, Stratejik Akrep Kadını, Meraklı Akrep Erkeği, Pozitif Yay Kadını, Maceracı Yay Erkeği, İstikrarlı Oğlak Kadını, Çalışkan Oğlak Erkeği, Enerjik Kova Kadını, Entelektüel Kova Erkeği, Yetenekli Balık Kadını ve Yaratıcı Balık Erkeği" gibi seçenekler bulunuyor.

Ayşegül Aydın, Akrep, Karar, Kadın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MediaMark'tan burçlara göre hediye rehberi - Son Dakika Ekonomi


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