MediaMarkt 2019'da en çok satılan ürünleri açıkladı - Son Dakika
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MediaMarkt 2019'da en çok satılan ürünleri açıkladı

7 saat önce

MediaMarkt, 2019 yılında Türkiye'de en çok satılan ürünleri ve tüketici tercihlerine yönelik verilerini açıkladı.

MediaMarkt 2019'da en çok satılan ürünleri açıkladı, System.String[]

MediaMarkt, 2019 yılında Türkiye'de en çok satılan ürünleri ve tüketici tercihlerine yönelik verilerini açıkladı.

MediaMarkt'an yapılan açıklamada, Türkiye'deki tüketiciler en çok akıllı telefonları tercih ettiği belirtilirken bu cihazlar arasında ön plana çıkanlar ise güçlü ve iyi fotoğraf çeken cihazlar olduğu kaydedildi.

Akıllı telefonlarda en ön plana çıkan ürünler, tüketicilerin görüntüye verdiği önemin önemli bir göstergesi olurken televizyonlarda da buna benzer veriler elde edildi. Buna göre TV'lerde UHD (Ultra High Definition) ve büyük ekranlı olanlar daha popüler hale geldi.


Teknolojiseverlerin 2019 yılında yaptığı alışverişlere bakıldığında göze çarpan başka bir detay ise taşınabilir ses sistemlerinin satış miktarı. Listelerin en çok satılan 10 ürünlerine bakıldığında taşınabilir sistemler her ne kadar HIFI'ların gerisinde kalsa dahi kategori tümüyle incelendiğinde taşınabilir ses sistemlerinin daha fazla satıldığı görülüyor.

Televizyonlar ile entegre olarak da kullanılan HIFI sistemlerin satışlarında TV satışları önemli bir faktör olsa dahi taşınabilir sistemlerin bu denli fazla satması, tüketicilerin müziklerini istedikleri yere götürmek istediklerinin en büyük örneklerinden biri olarak gösteriliyor.


Fotoğraf ve kameralarda ise en çok tercih edilen ürünlerin DSLR makineler olduğu açıklandı. Dikkati çeken ise aksiyon kameralarının da en çok satanlar listesine girmesi oldu.

Her evin ihtiyacı küçük ev aletleri kategorisinin en çok satan ürünleri ütüler oldu. Bu listede ilk sırayı alan ütüler ise genellikle buharlı modeller olduğu belirtildi. Listenin devamında tüy alma cihazları da yer aldı.

Türkiye, TV, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:54 Kaynak: AA
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