MediaMarkt Ankara bölgesinin doğum gününü indirimlerle kutluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel MediaMarkt Ankara bölgesinin doğum gününü indirimlerle kutluyor - Son Dakika

MediaMarkt Ankara bölgesinin doğum gününü indirimlerle kutluyor

6 saat önce

MediaMarkt, 14-15 Aralık tarihleri arasında Ankara bölgesine bağlı Çorum, Eskişehir, Konya, Samsun ve Trabzon illerinde doğum gününü kutlayacak.

MediaMarkt Ankara bölgesinin doğum gününü indirimlerle kutluyor, System.String[]

MediaMarkt, 14-15 Aralık tarihleri arasında Ankara bölgesine bağlı Çorum, Eskişehir, Konya, Samsun ve Trabzon illerinde doğum gününü kutlayacak.

MediaMarkt'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye pazarına 2007 yılında giren ve Türkiye'nin en geniş alanına sahip elektronik perakendecisi konumunda bulunan MediaMarkt, kampanya kapsamında cep telefonlarından beyaz eşyaya, elektrikli mutfak ürünlerinden televizyonlara ve aksesuarlara kadar binlerce üründe indirim uygulayacak.

MediaMarkt; büyük indirimler gerçekleştirdiği ürünlerinin yanı sıra 12 taksite varan ödeme seçenekleri de sunacak.

Aralık, Ankara, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:12 Kaynak: AA
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