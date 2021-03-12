MediaMarkt CLUB'ın 3. yaşı indirimlerle kutlanıyor - Son Dakika

MediaMarkt Türkiye'nin teknolojiseverlere özel indirimler sunduğu, belirli alışverişlerde de hediye ve indirim çekleri dağıttığı programı Mediamarkt CLUB 3. yaşını indirimlerle kutluyor.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, CLUB ile özel ayrıcalıklar sunan MediaMarkt, programın 3. yaşını kutluyor. Yılın neredeyse tamamında gerçekleştirdiği kampanyalarla teknolojiseverlere geniş ürün seçeneğinin yanı sıra avantajlı fiyatlar sunan MediaMarkt Türkiye, 3 yıl önce hayata geçirdiği MediaMarkt CLUB programıyla teknolojiseverlere özel indirimler sunarken aynı zamanda 3, 6, 9 ve 12'nci alışverişlerde de hediye veya indirim çekleri dağıtıyor.

MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr'de bugün başlayan ve 15 Mart tarihine kadar devam edecek kampanyalar kapsamında son zamanlarda teknolojiseverlerin en çok tercih ettiği kategorilerde indirimler gerçekleştiriliyor.

Buna göre seçili süpürge ve küçük ev aletlerinde yüzde 15, beyaz eşyalarda yüzde 10, seçili akıllı telefon, bilgisayar ve tabletlerde ise yüzde 5 net indirim uygulanıyor.

Avantajlarla dolu yepyeni bir dünyanın kapılarını açan MediaMarkt CLUB'a tüm MediaMarkt mağazalarından veya mediamarkt.com.tr/CLUBuyelik'e tıklayarak hızlıca üye olunabiliyor.