MediaMarkt CLUB'ın yıl dönümüne özel indirim kampanyası - Son Dakika
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MediaMarkt CLUB'ın yıl dönümüne özel indirim kampanyası

6 saat önce

MediaMarkt, hayata geçirdiği sadakat programı MediaMarkt CLUB'ın birinci yaşına özel indirim kampanyası başlattı.

MediaMarkt CLUB'ın yıl dönümüne özel indirim kampanyası, System.String[]

MediaMarkt, hayata geçirdiği sadakat programı MediaMarkt CLUB'ın birinci yaşına özel indirim kampanyası başlattı.

MediaMarkt açıklamasına göre, şirketin müşterilerine sunduğu sadakat programı MediaMarkt CLUB'ın üye sayısı aradan geçen bir yıllık sürede 1 milyonu aştı. Şirket, bu kapsamda MediaMarkt CLUB'ın birinci yıl dönümüne özel indirim kampanyası hayata geçirdi.

Mağazalarda ve mediamarkt.com.tr'de geçerli kampanya, 15 Mart'a kadar sürecek ve binlerce üründe indirim sunulacak. Kampanya kapsamında eski telefonunu getirene 1.140 liraya varan indirim uygulanacak. Faizsiz ve masrafsız 10 aya varan taksit fırsatıyla 1.799 liradan satılacak Oppo A5 2020 64 GB akıllı telefonu alanlara Arzum AR4085 Pronto 2'si 1 arada dikey süpürge veya Arzum AR2007 Sultane ızgara ve tost makinesi hediye edilecek.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:06 Kaynak: AA
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