Son Dakika Haberleri: Mediamarkt, Fırsat Sunmaya Devam Ediyor

Mediamarkt, Fırsat Sunmaya Devam Ediyor

41 dakika önce

MediaMarkt, 16-22 Şubat'ta "Stokları eritiyoruz, depoları boşaltıyoruz" kampanyası kapsamında yüzde 70'e varan indirimler, 12 taksite varan ödeme seçenekleri sunuyor.

Mediamarkt, Fırsat Sunmaya Devam Ediyor, System.String[]
MediaMarkt, 16-22 Şubat'ta "Stokları eritiyoruz, depoları boşaltıyoruz" kampanyası kapsamında yüzde 70'e varan indirimler, 12 taksite varan ödeme seçenekleri sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışverişin keyfini sunan MediaMarkt, 16-22 Şubat'ta yeni bir kampanyaya daha imza atıyor. Bir hafta sürecek "Stokları eritiyoruz, depoları boşaltıyoruz" kampanyası kapsamında yüzde 70'e varan indirimler, 12 taksite varan ödeme seçenekleriyle sunuluyor.

Kampanya kapsamında beyaz eşyalardan pişirme gereçlerine, telefonlardan bilgisayarlara ve aksesuarlara kadar on binlerce üründe ve çeşitli kategorilerde indirimler gerçekleştiriyor.

Teknolojiseverlere özel gerçekleştirilen kampanyada seçili beyaz eşyalarda yüzde 50'ye, pişirme gereçlerinde yüzde 70'e, kulaklık ve hoparlörlerde ise yüzde 33'e varan indirimler düzenleyecek. Seçili bilgisayarlarda da indirimlerin bulunduğu kampanya süresince seçili bilgisayar aksesuarlarında da 6 taksite ek olarak yüzde 50'ye varan indirimler yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:58 Kaynak: AA

Ekonomi
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