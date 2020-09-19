MediaMarkt, futbolseverlerin tüm seyir ihtiyaçları için indirim başlattı - Son Dakika

MediaMarkt Türkiye, futbolseverler için 21 Eylül'e kadar başta televizyonlarda olmak üzere tüm seyir ihtiyaçlarında indirimler başlatıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, aylardır futbola uzak kalan futbolseverler, liglerin Türkiye'de başlamasıyla uzun bir sürenin ardından en büyük tutkularından birine tekrar kavuştu.

Futbolseverler, ligler her ne kadar başlasa da pandemi nedeniyle destekledikleri takımları tribünlerden değil, ekran karşısından takip edebilecek.

Türkiye'nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecisi MediaMarkt, "Futbolun keyfini her yerde yaşatan fırsatlar MediaMarkt'ta" diyerek başta farklı boyutlardan televizyonlarda olmak üzere çeşitli ürünlerde dev indirimler başlatıyor.

21 Eylül Pazartesi gününe kadar sürecek indirimler kapsamında 43 inç televizyonlardan 65 inç televizyonlara kadar farklı bütçe seçeneklerine yönelik alternatifler sunuluyor.